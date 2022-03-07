حتي لو كبيرة ومدلدلة.. كوب على الريق لنسف دهون الكرش والبطن في 3 أيام بدون رجيم أو رياضة

تراكم الدهون في الجسم من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص، وذلك بسبب العادات الخاطئة في تنازل الطعام منها تناول كميات كبيرة من الاكل المحتوي على نسبة عالية من الدهون وتناول الاكل في ساعات متأخرة في الليل مما يقلل من قدرة الجسم على التخلص من الدهون والتالي تتراكم في الجسم وخاصة في الكرش والجناب والارداف، ويبحث الكثير ممن يعانون من هذه المشكلة عن طريقة للتخلص من دهون البطن خلال فترة قصيرة، وخلال السطور التالية سنوضح طريقة نسف الدهون المتراكمة في البطن والكرش خلال ٣ ايام فقط.

وصفة الليمون المجفف لنسف دهون البطن والكرش بسرعة الصاروخ

وصفة الليمون المجفف من افضل الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الدهون التي تتراكم في منطقة الكرش وتسبب تغير في شكل الجسم حيث تجعل الجسم ماكينة حرق للتخلص من اي دهون زائدة ولكن دون المعاناة من اي نقص في العناصر الأساسية للجسم ، كما انها من الخلطات الآمنة جدا التي لا تسبب اي آثار جانبية، ويتم تحضير هذه الوصفة واستخدامها كالتالي:-

في كوب يتم تقطيع ليمونة قطع صغيرة وتوضع عليها مغلقة زنجبيل طازج.

يضاف على الخليط معلقة نعناع طازج او مجفف ويوضع ليمونة مجففة.

يضاف على الخليط كمية من الماء وتقلب كل المكونات معا وتترك ليلة كاملة.

يتم تناول هذا الخليط قبل النوم وفور الاستيقاظ من النوم وخلال ثلاث ايام سيلاحظ التخلص من الكرش.

طريقة التخلص من الكرش بكريم القهوة والفازلين الطبيعي

القهوة من المكونات الطبيعية التي لها دور فعال في اذابة دهون الجسم الزائدة وخاصة المتراكمة في منطقة البطن والكرش، ويتم استخدامها مع الفازلين لعمل كريم لإزالة الدهون حيث يتم خلط كل من القهوة والفازلين بكميات متساوية وبعد ذلك يتم وضعها على منطقة الكرش مع تدليكها لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم لف المنطقة بكيس بلاستيكي حتى يساعد في حبس الحرارة، ويترك على الجسم طوال الليل ويتم شطفه في الصباح ويمكن استخدام هذه الوصفة كل يوم للحصول على أفضل نتيجة.