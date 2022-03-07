طريقة عمل الكيكة السادة بخطوات سهلة وبسيطة وأسرار نجاح الكيكة علشان تبهري ولادك وضيوفك بيها

طريقة عمل الكيكة السادة ، بخطوات سهلة وبسيطة تعلمي طريقة تحضير الكيكة السادة، وقدميها لأسرتك مع الشاي بالحليب أو الشاي السادة أو القهوة فهي في جميع حالات تقديمها تكون لذيذة ومميزة، سنقدم إليكم مكونات وطريقة عمل الكيكة السادة بكل سهولة.

طريقة عمل الكيكة السادة بخطوات سهلة وبسيطة

المكونات

3 كوب من الدقيق الفاخر.

200 جرا من الزبدة أو كوب زيت نباتي.

كوب من الحليب.

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

3 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

طريقة تحضير الكيكة السادة

احضري وعاء كبير ضعي البيض والفانيليا والسكر ثم قومي بخفق المكونات جيداً حتي تصبح كريمي اللون.

ثم ضيفي الزيت والحليب مع الاستمرار في الخفق جيداً.

ثم ضيفي الدقيق والبيكنج بودر بالتدريج حتى يتجانس الخليط تماماً.

وفي قالب مدهون بالسمن والدقيق اسكبي الخليط.

ادخلي قالب الكيكة الفرن الساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية واتركيها حتى تسوه.

بعد خروج الكيكة من الفرن اتركيها حتى تبرد ثم قطعي الكيكة السادة وقدميها لأسرتك وبالهنأ والشفا.

أسرار نجاح عمل الكيكة السادة

أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرقة لذلك يجب إحراج البيض من الثلاجة بفترة كافية قبل الاستخدام.

فتح الفرن قبل دخول الكيكة مدة لا تقل عن عشر دقائق لان ذلك يجعل الكيكة هشه وخفيفة.

خفق المكونات في اتجاه واحد حتي يتجانس الخليط تماماً.

التأكد من عدم وجود أي تكتلات في الخليط.

نخل الدقيق قبل الاستخدام في عمل الكيكة السادة.

عدم فتح باب الفرن على الكيكة إلا بعد مرور نصف ساعة على الأقل.

الالتزام بالمكونات والمقادير للحصول على قوام متجانس.

عدم الزيادة في مدة الخفق الكيكة قومي بالخفق حتى تتجانس المكونات فقط.

تأكدي من صلحية البيكنج بودر لأنه المسئول عن ارتفاع الكيكة.

يجب الالتزام بالتعليمات السابقة كي تحصلي على الكيكة سادة ناجحة ونتيجة مبهرة لأسرتك، وهذه التعليمات تعتبر أسرار نحاج الكيكة ودون ذلك قد تفشل الكيكة بسبب خطأ مما ذكرناه، ويجب تقطيع الكيكة وهي باردة، جربي الخطوات البسيطة في طريقة عمل الكيكة السادة وسوف تري النتيجة بنفسك.