حضري حلى الحليب الباردة بمذاقها الرائع من منزلك بدون فرن

يعتبر الحلى من الحلويات التي تنتشر في بداية فصل الصيف نظراً لأن معظمها يكون حلى باردة ويتم تناولها دون الحاجه إلى فرن أو طهي مما يسهل إعدادها في المنزل بسهولة مما يجعل الإقبال عليها كبير في الأواني الأخيرة وأكثر ما يميز الحلى أنها تحتاج إلى مكونات بسيطة وتقوم أساسها علي توفير المكونات وفي ذات الوقت إخراج حلوى باردة ولذيذة من حيث المذاق في النهاية، ويعتبر مكون للحليب من الأشياء المتوفرة في المنزل بشكل يومي فلا تستطيع الأمهات والأطفال الإستغناء عنه مما يجعل إمكانية استخدام الحليب في الحلى كبيرة ومتوفرة في جميع المنازل، ويزداد الطلب مؤخراً على حلى الحليب الباردة سهلة التحضير بالنسبة للفتيات والسيدات في المنزل لذلك نقدم لكم الطريقة عبر هذا المقال بسهولة.

طريقة تحضير حلى الحليب الباردة

مكونات التحضير:

ثلاثة كأس من الحليب.

كأسين من الماء.

نصف كأس من السكر.

نصف كأس من النشا أو استبداله بالدقيق المنخول.

نصف ملعقة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

تخضير وعاء متوسط الحجم ويتم وضع كمية الماء أولاً وإضافة باقي المكونات من الحليب وتقليبهم جيداً بشكل بارد. بعد إنتهاء تقليب المكونات يتم وضعها على النار على درجة حرارة هادئة واستخدام ملعقة خشبية في التقليب ببطئ حتى يغلي ويظهر فقاعات من الجوانب. نرفع الوعاء من على النار وإضافة نصف فنجان من مكون الزبدة ويمكنك وضع الشوكولاتة حسب الرغبة والتقليب مرة أخرى. يتم تقديم حلي الحليب في أكواب للتقديم حيث يتم سكب الخليط في أكواب مناسبة وتركها حتى تبرد وبعد ذلك يتم إدخالها إلى الثلاجة ويتم تقديم حلى الحليب بعد مرور عدة ساعات بحيث تترابط وتتماسك قليلاً. تحتاج الحلى الباردة إلى مكونات للتزيين لذلك يمكنك فرم كمية مناسبة من الفول السوداني أو مكسرات حسب الرغبة، ويمكنك استخدام الشوكولاتة المحروشة فلا يرتبط تزيين حلى الحليب البارد بالمكسرات الفاخرة فقط وفي ذات الوقت يمكن تقديم الحلى بشكل سادة فمذاقها وحده كافي.

ملحوظة:

إذا كنت ترغب في أن تخرج الحلى بمذاق شهي ولذيذ لا بد أن يكون الحليب طازجاً.