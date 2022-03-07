نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة مبتكرة لعمل البقلاوة بالفستق بخطوات سهلة وبسيطة في البيت في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة مبتكرة لعمل البقلاوة بالفستق بخطوات سهلة وبسيطة في البيت - ثقفني
البقلاوة هي حلوى مشهورة جداً تتكون من طبقات من رقائق عجينة الجلاش، وتشتهر كثيراً في معظم دول العالم، حيث يتم حشوها بالفواكه المجففة والمكسرات وتغطى بالعسل، وتعتبر البقلاوة من الوصفات ذات السعرات الحرارية العالية فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات والدهون والفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات وهي من الوصفات السهلة والمشهورة في المطبخ الشرقي وخاصة في المغرب وبلاد الشام، كما مكوناتها سهلة في البيت، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البقلاوة بالفستق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البقلاوة بالفستق
المكونات:
- ربع كيلو جرام من الفستق حلبي المفروم ناعماً.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب الرغبة.
- نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون حسب الرغبة.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- أثنين كوب من الزبدة المذابة الغير مملحة أو سمن بقري.
- علبة من عجينة الجلاش.
مكونات الشربات:
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض.
- كوب ونصف من الماء
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.
- ملعقة صغيرة عصير ليمون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي ابدائي في تحضير الشربات من خلال إحضار قدر ثم ضعي فيه السكر مع الماء وضعي القدر على النار ثم نتركها القدر حتى يغلي ويذوب السكر عندما تغلي المكونات نضيف عصير الليمون ونترك المزيج حتى يصبح لزجة قليلاً ثم نضيف القرنفل وماء الزهر ونتركها جانباً لتبرد .
- الخطوة الثانية قومي بعجن الفستق الحلبي مع نصف كوب من السمن ثم يضاف إليهم نصف كوب من الشربات مع القليل من ماء الزهر وبعد ذلك يتم إحضار صينية مناسبة للفرن غير قابلة للالتصاق وندهنها بالزبدة ثم نضع 8 طبقات من رقائق الجلاش مع دهن كل طبقة بالزبدة.
- الخطوة الثالثة قومي بفرد طلق من حشوة الفستق فوق العجين ثم نضيف طبقات أخرى من عجينة الجلاش مع دهنها بالسمن أيضاً ثم نضع طبقة أخرى من حشوة الفستق وثم بعد ذلك نضيف 8 طبقات من الرقائق الجلاش المدهونة بالسمن.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الباقي من السمن ثم نسكبها فوق الصينية ونقطعها قبل أن ندخلها الى الفرن ثم قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة خفيفة لمدة 15 دقيقة حتى تكتسب لوناً ذهبياً ويكتمل النضج قومي بإخراج البقلاوة من الفرن وهي ساخنة نسكب عليها الباقي من الشربات مباشرة ونزينها بالقرفة المطحونة والقرنفل أو الفستق الحلبي وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم.