طريقة مبتكرة لعمل البقلاوة بالفستق بخطوات سهلة وبسيطة في البيت

البقلاوة هي حلوى مشهورة جداً تتكون من طبقات من رقائق عجينة الجلاش، وتشتهر كثيراً في معظم دول العالم، حيث يتم حشوها بالفواكه المجففة والمكسرات وتغطى بالعسل، وتعتبر البقلاوة من الوصفات ذات السعرات الحرارية العالية فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات والدهون والفيتامينات والمعادن الموجودة في المكسرات وهي من الوصفات السهلة والمشهورة في المطبخ الشرقي وخاصة في المغرب وبلاد الشام، كما مكوناتها سهلة في البيت، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل البقلاوة بالفستق في البيت ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البقلاوة بالفستق

المكونات:

ربع كيلو جرام من الفستق حلبي المفروم ناعماً .

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة حسب الرغبة .

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون حسب الرغبة .

نصف كوب من السكر الأبيض .

أثنين كوب من الزبدة المذابة الغير مملحة أو سمن بقري .

علبة من عجينة الجلاش .

مكونات الشربات :

ثلاث أكواب من السكر الأبيض .

كوب ونصف من الماء

ملعقة صغيرة من ماء الزهر .

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون .

ملعقة صغيرة عصير ليمون .

طريقة التحضير :