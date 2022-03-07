طريقة سهلة وجديدة لتحضير شكشوكة البيض بمكونات متوفرة في كافة المنازل وداعا رائحة البيض

طريقة سهلة وجديدة لتحضير شكشوكة البيض يبحث الأمهات دائما عن طرق جديدة لتحضير البيض، حيث يعد البيض من أكثر المأكولات المغذية جداً التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا لذلك ينصح تناوله دائما بالأخص للأطفال و كبار السن، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك تحضيرها بالبيض كما أنه يستخدم في العديد من الوصفات المالحة والحلويات، ومن ألذ الطرق التي يمكن تحضير البيض هو شكشوكة البيض فهي تعد من الوجبات المتكاملة و المشبعة جدًا وسنقدم لكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير أحلى طبق شكشوكة بمكونات اقتصادية.

مكونات شكشوكة البيض

هناك العديد من الطرق لتحضير شكشوكة البيض فهي من الوصفات التي يحبها و يعشقها الأطفال والكبار وهذا لأن مكوناتها بسيطة وهي:

5 حبات بيض كبير الحجم.

2 ملعقة كبيرة سمن بلدي او زبده.

5 ملاعق كبيرة زيت.

4 حبات طماطم مقطعه مكعبات صغيره.

2 حبة فلفل أخضر مقطعه مكعبات صغيره.

حبة بصل مقطعة مكعبات صغيرة.

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.

التوابل

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيره فلفل اسود

ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

طريقة تحضير شكشوكة البيض