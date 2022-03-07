نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة وجديدة لتحضير شكشوكة البيض بمكونات متوفرة في كافة المنازل وداعا رائحة البيض في المقال التالي
طريقة سهلة وجديدة لتحضير شكشوكة البيض يبحث الأمهات دائما عن طرق جديدة لتحضير البيض، حيث يعد البيض من أكثر المأكولات المغذية جداً التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا لذلك ينصح تناوله دائما بالأخص للأطفال و كبار السن، وهناك العديد من الطرق التي يمكنك تحضيرها بالبيض كما أنه يستخدم في العديد من الوصفات المالحة والحلويات، ومن ألذ الطرق التي يمكن تحضير البيض هو شكشوكة البيض فهي تعد من الوجبات المتكاملة و المشبعة جدًا وسنقدم لكم طريقة جديدة وسريعة لتحضير أحلى طبق شكشوكة بمكونات اقتصادية.
مكونات شكشوكة البيض
هناك العديد من الطرق لتحضير شكشوكة البيض فهي من الوصفات التي يحبها و يعشقها الأطفال والكبار وهذا لأن مكوناتها بسيطة وهي:
- 5 حبات بيض كبير الحجم.
- 2 ملعقة كبيرة سمن بلدي او زبده.
- 5 ملاعق كبيرة زيت.
- 4 حبات طماطم مقطعه مكعبات صغيره.
- 2 حبة فلفل أخضر مقطعه مكعبات صغيره.
- حبة بصل مقطعة مكعبات صغيرة.
- ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.
التوابل
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيره فلفل اسود
- ربع ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.
طريقة تحضير شكشوكة البيض
- في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع حبات البيض ثم نضيف عليه الملح و الفلفل الأسود و نخفق البيض بالمضرب اليدوى جيدًا حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم نقوم بتقشير البصل و انظفه ونقطعه مكعبات صغيرة الحجم.
- ثم نقوم بوضع وعاء على النار ونضع بداخله السمن البلدي و ملعقتين من الزيت على نار متوسطة ونتركه حتى يسخن الزيت.
- عندما يسخن الزيت والسمن نقوم بوضع البيض المخفوق.
- نقوم بتقليب البيض بشكل مستمر لكى يتم قلية وينضج لا تقلقي هذه الخطوة تمنع تماما رائحة البيض الغير محببة.
- عندما يتم قلي البيض نقوم برفعه من على النار ونتركه على جنب.
- بعد ذلك نضع وعاء آخر على نار متوسطة ونقوم بإضافة الزيت وعندما يسخن نقوم بإضافة البصل المقطع مكعبات صغيرة.
- نقلب البصل مع الزيت حتى يذبل ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- نضيف عليهم الفلفل الأخضر و نقلبه مع بعضهم حتى يذبل الفلفل قليلاً.
- بعد ذلك نقوم بوضع الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة ونقلبها مع المكونات.
- نقلب المكونات مع بعضهم على نار متوسطة حتى تبدأ المكونات بغليان.
- نغطي الوعاء ونتركه على نار متوسطة لمدة دقيقتين.
- بعد ذلك نقوم بإضافة البيض المقلي ونقلبه مع باقي الخضروات حتى يمتزجا.
- نترك البيض مع الخضروات لمدة دقيقتين حتى يتشرب من السوائل التي تتواجد بها.
- عندما تتشرب الشكشوكة من السوائل نأتي بطاجن ونقوم بسكب خليط الشكشوكة ونساوي وجه الطبق ونقوم بتوزيع الجبنة الموتزاريلا عليه.
- ندخل الطاجن إلى الفرن تحت الشواية لكى تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنة للطعام بالصحة والهنا.