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عمر شويل - جدة اصنعي من منزلك الحلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني
تعد السمسمية من الحلويات الشعبية والمشهورة منذ القدم، وقد انتشرت في أغلب الدول العربية وتختلف طرق إعداها من مكان لآخر، ويرتبط إعدادها غالبا في المناسبات الدينية التقليدية والمقدسة، وسميت بعدة أسماء حلوى عيد المولد النبوي وعيد الأضحى، وهي من الحلويات السهلة والمحببة من قبل الصغار والكبار ويقبل على تناولها العديد من الأشخاص، كما يعد السمسم مفيد جداً للصحة بشكل كبير، كما تساعد السمسمية على تحسين الرؤية والسمع وحيث تساعد السمسمية على تقوية الأسنان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة بكل سهولة خطوة بخطوة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل حلاوة السمسمية
المكونات:
- ثلاث أكواب من السمسم.
- كوب واحد من العسل.
- كوب واحد من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور.
- ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة.
- ملعقة واحد صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بإحضار أثنين ورقة من ورق الزبدة أثنين ورقة من الشوبك واتركيهم جانباً.
–الخطوة الثانية قومي بإحضار مقلاة كبيرة مناسبة ثم قومي بتحميص ثلاث أكواب من السمسم حتى يصبح ذهبيّ اللون واحرصي علىتحريك السمسم باستمرار لأنه يحترق بسرعة ثم أتركي السمسم المحمص جانباً.
- الخطوة الثالثة في نفس المقلاة ضعي كوب واحد من العسل مع كوب واحد من السكر الأبيض ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون مع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة وملعقة صغيرة من ملح الطعام ثم حركي المزيج باستمرار على نار متوسطة حتى الغليان وأتركي المزيج يغلي لمد دقيقتين مع التحريك المستمر ثم أطفئي النار وأضيفي بسرعة السمسم المحمص فوق مزيج السكر واخلطيهم.
- الخطوة الرابعة قومي بوضع المزيج على ورقة زبدة ثم غطي المزيج بورقة أخرى من ورقة الزبدة ثم رقي السمسمية بواسطة الشوبك للحصول على عجينة متوسطة السماكة ثم أزيلي ورقة الزبدة العلوية وقطعي السمسمية بالشكل الذي تحبينه حسب ذوق كل شخص وبعد ذلك أصبحت حلاوة السمسمية جاهزة للتقديم إلى أفراد الأسرة ويمكن الاحتفاظ بحلاوة السمسمية في علبة محكمة للغلق ولا يدخل به الهواء حتى لا يتغير طعمها.