اصنعي من منزلك الحلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة

تعد السمسمية من الحلويات الشعبية والمشهورة منذ القدم، وقد انتشرت في أغلب الدول العربية وتختلف طرق إعداها من مكان لآخر، ويرتبط إعدادها غالبا في المناسبات الدينية التقليدية والمقدسة، وسميت بعدة أسماء حلوى عيد المولد النبوي وعيد الأضحى، وهي من الحلويات السهلة والمحببة من قبل الصغار والكبار ويقبل على تناولها العديد من الأشخاص، كما يعد السمسم مفيد جداً للصحة بشكل كبير، كما تساعد السمسمية على تحسين الرؤية والسمع وحيث تساعد السمسمية على تقوية الأسنان، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل حلاوة السمسمية بخطوات سهلة وبسيطة بكل سهولة خطوة بخطوة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل حلاوة السمسمية

المكونات:

ثلاث أكواب من السمسم .

كوب واحد من العسل .

كوب واحد من السكر الأبيض .

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور .

ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة .

ملعقة واحد صغيرة من ملح الطعام .

طريقة التحضير :