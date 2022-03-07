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عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة وخفيفة في 10 دقائق - ثقفني
يعد بسكويت الشاي نوع من المخبوزات اللذيذة والخفيفة على المعدة، كما يعد من الوجبات الخفيفة المناسبة للأطفال أو الكبار، وخاصة مع الشاي أو كوجبة خفيفة مغذية بين الوجبات كسناك خفيفة، يفضله العديد من الناس خصوصاً محبي البسكويت المقرمشة، حيث يقبل على تناولها العديد من الأشخاص أيضا، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة وشهية ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل بسكويت الشاي
المكونات:
- أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا.
- أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي بتذويب نصف كوب من السكر الأبيض مع نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال جيداً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول مع نصف كوب من الزيت ونخفقهم جيداً بإستخدام الخفاقة الكهربائية على سرعة متوسطة ثم بعد ذلك يضاف إليهم ملعقة صغيرة من الفانيليا مع أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق والبيكنج بودر ونستمر في الخلط ثم نضيف خليط السكر والعصير بالتدريج حتى تصبح لدينا عجينة هشة ومتماسكةٌ.
- الخطوة الثالثة قومي بتغطيه وجه العجينة بغلاف بلاستيكي ثم نترك العجينة لمدة ساعة تقريباً حتى تختمر ثم بعد قومي بإحضار صينية مناسبة ثم ادهنيها بالقليل من السمن وبعد ذلك ابدائي في تشكيل العجين على شكل كرات صغيرة أو باستخدام قطاعة البسكويت ثم نضع البسكويت في الصينية للخبز مع الحرص على أن نترك مسافة كافية بين قطع من البسكويت.
- الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم تخبز الصينية في فرن لمدة خمس عشرة دقيقة حتى يتم النضج ويصبح لون البسكوت ذهبياً وبعد مرور الوقت قومي بإخراج حبات البسكويت من الفرن ونضعها جانباً حتى تبرد تماماً ثم بعد ذلك نصعدالبسكوت في طبق للتقديم ونقدمه بجانب كوب من الشاي أو المشروبات الساخنة إلى أفراد أسرتك ويمكن الاحتفاظ بالبسكويت في علبة محكمة للغلق.