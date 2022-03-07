طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة وخفيفة في 10 دقائق

يعد بسكويت الشاي نوع من المخبوزات اللذيذة والخفيفة على المعدة، كما يعد من الوجبات الخفيفة المناسبة للأطفال أو الكبار، وخاصة مع الشاي أو كوجبة خفيفة مغذية بين الوجبات كسناك خفيفة، يفضله العديد من الناس خصوصاً محبي البسكويت المقرمشة، حيث يقبل على تناولها العديد من الأشخاص أيضا، سوف نتعرف الآن على طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهلة وشهية ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل بسكويت الشاي

المكونات:

أثنين كوب من الدقيق الأبيض المنخول .

نصف كوب من السكر الأبيض .

نصف كوب من الزيت النباتي .

نصف كوب من الحليب أو عصير البرتقال حسب الرغبة .

ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا .

أثنين ملعقة صغيرة من مسحوق البيكنج بودر .

طريقة التحضير :