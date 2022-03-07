نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك روج الشفايف المنزلي وتمتعي بشفاه وخدود وردية جميلة طول الوقت في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر روج الشفايف من مستحضرات التجميل التي لا يمكن للنساء الاستغناء عنها، فهو يظهر جمال المرأة ويجعلها تبدو جميلة ومتألقة طول الوقت، كما يعمل مرطب طبيعي رائع للبشرة ويساعد على إزالة الجلد الميت منها بكل سهولة بفضل مكوناته الطبيعية التي ترطب وتحمي الشفاه من عوامل الطبيعة الضارة، وهو يعطي للشفاه مظهر جمالي رائع ويجعلك جذابة ويظهر أنوثتك، كما يوجد للروج أنواع وأشكال متعددة تسطيعينا سيدتي القيام بصنعها في المنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهو من المقشرات الطبيعي الرائعة التي تزيل بقايا الروج بكل سهولة بفضل احتوائه على مادة الفازلين الطبيعية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل روج الشفايف المنزلي بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبأقل تكلفة ومكونات طبيعية توجد في كل منزل.

مكونات روج الشفايف المنزلي

سوف نتعرف على مكونات الروج الطبيعية التي تعطي للشفاه مظهر جمالي رائع وهى كما يلي:-

نقطة صغيرة من لون الطعام الأحمر.

ربع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ربع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير روج الشفايف المنزلي بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة روج فارغة ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيداً بواسطة عود خشبي رفيع حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها. نغلق العلبة جيداً ونضعها داخل الثلاجة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك جيداً ويبح قوامها ناعم. نقوم باستخدام الروج يومياً صباح ومساء وسوف تلاحظين الشفاه أصبحت وردية وجميلة. يفضل وضع الروج بشكل يومي حتى تحصلي على شفاه أكثر جاذبية وللمعان.

طريقة عمل روج الشفايف المنزلي بالكركديه

سوف نتعرف على خطوات بسيطة نستطيع من خلالها عمل روج طبيعي بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي، وملعقة كبيرة من الكركديه المطحون ونقلبهم مع بعض.

ثم نقوم بإضافة القليل من زيت جوز الهند للخليط ونقلبهم مع بعض جيداً.

نقوم باستخدام المزيج يومياً على الخدود والشفايف حتى نجعلها وردية وجميلة طول الوقت.

كما يفضل استخدام كمية صغيرة على الخدود حتى نجعلها ورية جميلة.

طريقة عمل روج شفايف السائل

سوف نتعرف على طريقة تحضير الروج السائل بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر علبة روج فارغة ونضع بها ملعقتين من زيت جوز الهند، ونضيف إليه ثلاث نقاط من ألوان الطعام التي تفضيليها.

نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس، نقوم باستخدام الروج يومياً حتى نجعل الشفاه جميلة.