زيت الزيتون على الموز هتحقق حلمك في ليلة حتي لو عمرك فوق ال 75 سنة هترجعك شباب جربيها فوراً

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عمر شويل - جدة زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها فوائد للجسم وللبشرة وللشعر, ويمكن استخدامه مع الموز في تحضير خلطة طبيعية للبشرة تعد واحد من الخلطات السحرية التي تساعد في التخلص من اي عيوب في البشرة وتقلل من معدل ظهور علامات الشيخوخة, وتعيد الي البشرة حيويتها وتجدد خلايا البشرة, وتعد هذه الخلطة هي حل سحري مقدم لكل سيدة تبحث عن حلول للتخلص من عيوب البشرة, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تجهيز خلطة زيت الزيتون مع الموز الجبارة لتنقيه البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الكبر في السن.

كيفية عمل وصفة زيت الزيتون والموز السحرية للبشرة

الموز يحتوي على نسبة عالية من الفيتامنيات والعناصر التي تغذي البشرة ويساعد في تحفيز انتاج الكولاجين وبالتالي يقلل من التجعد في الجلد, تعد وصفة الموز وزيت الزيتون من المميزة التي يمكن استخدامها على البشرة للتخلص من اي عيوب موجودة بها مثل الرؤوس السوداء وبقع الحبوب الداكنة, كما يجدد خلايا البشرة ويساعد في علاج مشكلة المسامات الواسعة التي يعاني منها الكثير وتزيل اي بقايا للمكياج موجودة على البشرة وبالتالي تقلل من ظهور الحبوب, ويمكن تحضير هذه الخلطة كالتالي:-

يتم هرس نصف ثمرة من الموز ويضاف عليها معلقتين من زيت الزيتون.

يضاف على الخليط معلقة من الزبادي ومعلقة وتقلب كل المكونات معا وتوزع على البشرة.

تترك على البشرة ربع ساعة وبعد ذلك يتم شطف البشرة, واستخدام مرطب جيد للبشرة.

يمكن استخدام الخلطة كل يوم قبل النوم للحصول على بشرة صافية.

كريم الموز الطبيعي مع النشا لتبيض البشرة وحمايتها من التجاعيد

كريم الموز من الكريمات الخفيفة التي يمكن استخدامها على البشرة كل يوم ويمكن وضعها تحت العين للتخلص من الهالات السوداء حيث ان كل مكوناته طبيعية لا يسبب اي حساسية في الجلد ويساعد كريم الموز والنشا في شد البشرة والتخلص من الخطوط التعبيرية المزعجة للكثير من السيدات, ويفتح البشرة ويمكن تحضيره عن طريق هرس ثمرة موز حتى يصبح قوامها ناعم ويضاف عليها معلقة من الفازلين ومعلقة نشا ومعلقة حليب بودر ويوضع على البشرة عشر دقائق كل يوم.