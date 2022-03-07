أسرار تحضير السمبوسة في المطاعم وخطوات إعدادها

تعتبر السمبوسة من المأكولات الرمضانية والمقبلات المقرمشة، وحيث يتم حشوها باللحم أو الخضروات أو الجبن، والسمبوسة هي عبارة عن عجينة منفوخة مقرمشة، كما أنها لا تحتاج للكثير من المكونات ولا عجن، وكما إنها مناسبة جداً للعزائم الخاصة في شهر رمضان، وحيث أن عجينة السمبوسة تتميز بأنها خفيفة على المعدة ويمكن حشوها بالكثير ومختلف الحشوات سواء حلوة أو حادق، بدون عجن سوف نتعرف الآن على طريقة عمل السمبوسة لتجهيزات رمضان في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.

طريقة عمل السمبوسة الجاهزة

تصاب ربات المنزل يومياً بالحيرة عند التفكير في اختيار أصناف الطعام لتحضيرها كوجبات طازجة بشكل يومي بعيداً عن الوجبات التقليدية التي بدأ الجميع يشعر بالملل من تناولها باستمرار وفي ذات الوقت بعيده عن الخضروات التي تعتبر متوفرة يومياً بجانب اللحوم حيث يرغب أفراد الأسرة في الوجبات التي تشبه أصناف المطاعم المحببة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كوب من مرق لحم.

بصلة واحدة مفرومة ناعماً.

بيضة واحدة.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

ربع ملعقة صغيرة من الكاري.

علبة من عجينة السمبوسة الجاهزة.

طريقة التحضير