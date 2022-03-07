وانتي فى بيتك... طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر و الأحمر بدون كيماويات بمواد طبيعية جدا لو ن تحفة وثابت لأطول فترة

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر و الأحمر، صبغ الشعر باللون الأحمر والأشقر حيث تعشق السيدات هذه الألوان في تلوين شعرهم حتي يظهر بمظهر جذاب، لكن هناك بعض النساء تستخدم صبغات الشعر الموجودة في الأسواق وهي تتلف الشعر وتضعفه، لذلك نقدم لكم في مقالنا اليوم الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر والأحمر فتابعوا معنا.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر و الأحمر

صبغ الشعر باللون الأحمر

2 ملعقة من الكركدية

2 ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة كبيرة من الفازلين

قفازات بلاستيك

أناء لتحضير الخليط

فرشاة مناسبة

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأحمر

يتم في البداية طحن أوراق الكركدية جيدا ثم يتم وضعها في أناء واسع مع الكركدية وزيت الزيتون ويمكن زيادة الكميات حسب طول الشعر.

لابد من تنظيف الشعر جيدا قبل وضع مكونات الوصفة ثم يتم وضع المزيج على الشعر وتوزيعه جيدا ثم يتم تغطية الشعر بكيس بلاستيكي وتركه لمدة 30 دقيقة.

بكيس بلاستيكي وتركه لمدة 30 دقيقة. ثم يتم تنظيفه بالشامبو الملطف للشعر.

صبغ الشعر باللون الأشقر

2 ملاعق بابونج مجفف

فوطة قديمة

فرشاة

2 ملعقة من زيت الزيتون

ربع كوب من عصير الليمون

غطاء للرأس

طريقة تحضير صبغ الشعر باللون الأشقر

يتم أحضار أناء واسع على النار وبه كمية من الماء والبابونج وتركه حتي يغلي ثم يرفع من على النار ونتخلص من الشوائب الموجودة في الخليط ثم نضع المزيج على الشعر ثم يغطي الشعر لمدة 60 دقيقة

ثم يتم تنظيف الشع باستخدام الشامبو المرطب ثم يوضع كريم مرطب للشعر.

الصبغة التجارية لصبغ الشعر باللون الأحمر

صبغة لون أحمر

أكسجين

فازلين

فرشاة

وعاء بلاستيكي

قفازات بلاستيك

طريقة تحضير الصبغة التجارية الحمراء