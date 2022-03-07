مش هتشترية تأني... طريقة عمل العيش الكيزر والفينو للمدارس هش وخفيف زي القطن وهيفضل طري معاكى لأخر اليوم

عمل العيش الكيزر والفينو، يعد الفينو من أنواع المخبوزات السهلة في الإعداد والتحضير كما أنها مفضلة للكثير من الناس حيث يمكن تناولها أو إعداد السندوتشات المختلفة منها خاصة في موسم الدراسة للأبناء حتي يتم تناولها كوجبة خفيفة في المدرسة أو أثناء المذاكرة وتفضل العديد من السيدات عمل الفينو و الكيزر بالمنزل توفيرا للمال وضمانا للصحة.

عمل العيش الكيزر والفينو

طريقة عمل عيش الفينو

خطوات تحضير العيش الفينو

نحضر وعاء مناسب للعجن ونضع به الدقيق الأبيض والبيكنج بودر ونخلطهم معا.

نحضر إناء عميق ونضع به الخميرة والسكر والمحسن ونضيف إليهم كوب من الماء الدافئ

ونقلب الجميع ونتركهم جانبا لمدة 7 دقائق حتى تنشط الخميرة وتتفاعل.

نبدأ بإضافة خليط الخميرة إلى خليط الدقيق مع التقليب وأضافه المزيد من الماء أدأ احتاج العجين

ونعجن باليد حتى الحصول على عجينة مرنة وطرية.

نضيف الزيت إلى العجينة ونخلط جيدا.

نبدأ بتقسيم العجينة إلى كرات متوسطة ومتساوية ثم نفرد كل واحدة حسب طول رغيف عيش الفينو المرغوب

ثم يتم تشكيل كل قطعة بشكل اسطواني ووضعها في وعاء مسطح مدهون بالزيت ونتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

أخيرا يتم رص جميع قطع الفينو في صينية فرن أو صاج مدهون بالزيت.

نخفق البيضة جيدا ثم ندهن سطح عجينة أرغفة عيش الفينو بها للحصول على اللون الذهبي.

ندخل الصينية الفرن الساخن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج والحصول على اللون الذهبي.

نخرج الصاج من الفرن ونرص أرغفة الفينو فى طبق مناسب ويصبح جاهز للتقديم أو لعمل السندويتشات.

طريقة أعداد عيش الكيزر

3 كوب دقيق ابيض متعدد الاستخدام.

كوب دقيق أسمر.

ملعقة من السكر.

وملعقة من البيكنج بودر.

ملعقتين من الخميرة الفورية.

كوبان من الزبادي.

4 ملاعق من زيت الذرة.

ماء دافئ للعجن.

بيضة مخفوقة.

سمسم لتزيين وجه الكيزر.

خطوات تحضير الكيزر