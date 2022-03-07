نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرك وانتي تشتري الكريم شانتيه.. بكوب حليب أعملي كيلو كريم شانتيه زي بتاع الحلواني بمقادير مظبوطة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكريم شانتيه من المكونات التي يمكن استخدامها مع الحلويات في حشو الكيك او عمل التورتة او حشو الجلاش والكثير من الاستخدامات الاخري, ولكن شراء الكريم شانتيه من المحلات يحتاج لتكلفة عالية لذلك نجد الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طريقة لعمل الكريم شانتيه في البيت واستخدامه مثل المحلات, ويحتاج الكريم شانتيه الي بعض المكونات البسيطة والتي تعد تكلفتها اقتصادية للغاية ولذلك سنوضح خلال السطور التالية طريقة عمل الكريم شانتيه في البيت لاستخدامه في العديد من انواع الحلويات, والحصول على نتيجة جيدة.

كيفية عمل الكريم شانتيه في البيت بسهولة

الكريم شانتيه يستخدم بالعديد من الطرق حيث يوضع على انواع القهوة المثلحة ويستخدم في تحضير الايس كريم, ويمكن الاستغناء عن شراؤه وتحضيره في البيت بسهولة وذلك من خلال الخطوات التالية:-

يوضع في وعاء عدد اثنان من بياض البيض ع معلقة من الفانيليا ومعلقة من بشر قشور الليمون, ويتم خفق هذا الخليط بالمضرب الكهربائي لمدة ساعة للحصول على قوام خفيف وناعم ويكون لونه ابيض.

يضاف علي الخليط ربع كوب من السكر البودر ويقلب كل المكونات معا, وتضاف معلقة من الزبدة الطرية وتقلب حتى تمتزج المكونات كلها معا.

يتم وضع الكريم شانتيه في الثلاجة على الاقل ساعتين قبل استخدامه في تزيين الكيك او اي نوع اخر من الحلوي.

أفضل طريقة لعمل الكريم شانتيه في البيت مثل محلات الحلويات

يعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلة عند عمل الكريم شانتيه وهو انه لا يظل متماسك طوال الوقت وذلك بسبب مجموعة من الخطوات الخاطئة التي يتم اتباعها عند تحضيره, ولتحضيره بشكل صحيح يجب اتباع الاتي:-