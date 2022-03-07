نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تشتري الخبز بعد الآن.. طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة ولا فرن بمكونين فقط والطعم لذيذ جدا زي المخابز بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الخبز بشكل عام من العناصر الأساسية التي تتواجد بجانب الوجبات وخاصةً في وجبة الفطور، ويتم إعداد الخبز بالعديد من المكونات والطرق المختلفة، ذلك بالإضافة إلى أنه يمكن إعداده بالدقيق الأسمر أو دقيق الشوفان للأشخاص الذين يتبعون الحمم الغذائية لإنقاص الوزن، وخبز الصاج من أنواع الخبز الشهية والخفيفة وهو المفضل للناس مقارنةً بأنواع الخبز الأخرى، ومن خلال موضوعنا هذا سنذكر لكم طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن.

كيفية عمل خبز الصاج

يتم شراء والحصول على خبز الصاج من الأفران والخبازين ولكن في الأوان الأخيرة يفضل الناس إعداد أي طعام بأنفسهم في المنزل للتأكد من نظافة الطعام وصلاحيته، ومن خلال الفقرات التالية سنوضح لكم مكونات وخطوات تحضير خبز الصاج.

مكونات خبز الصاج بدون خميرة

تختلف المكونات على حسب طريقة عمل خبز الصاج، حيث يقوم البعض بتناوله بجانب الطعام أو يتم حشوه باللحوم والجبن وغيرها من المكونات المختلفة، كما أنه من الممكن أن يتم إعداده حادق أو حلو، فيمكن أن يتم حشوه بالشوكولاتة والفواكه، وتتمثل مكونات خبز الصاج فيما يلي:

عدد 1 كوب كبير من الدقيق الأبيض أو الأسمر حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الزيت العادي أو زيت الزيتون.

كوب واحد كبير من الماء الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح، أو ملعقة صغيرة من السكر الأبيض أو العسل.

رشة فانيليا صغيرة.

خطوات تحضير خبز الصاج بدون خميرة أو فرن

يمكن أن يتم تسوية خبز الصاج من خلال وضعه في الفرن أو من الممكن أن يتم تسويته من خلال وضعه في مقلاه على نار هادئة، وفي هذه الفقرة سنشرح لكم خطوات طريقة عمل خبز الصاج بدون خميرة أو فرن وهي: