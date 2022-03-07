رشيها على شعرك 7 أيام الكل هيسالك عن طول وكثافة وجمال شعرك تنعيم تطويل وترطيب من أول استعمال

بمكونين فقط سينمو شعرك ليل ونهار بسرعة ، دائما ما يرغب جميع السيدات في الحصول على شعر صحي وطويل وثقيل خالي من اي عيوب مثل التساقط ووجود أماكن فارغة في الرأس والتقصف، واتجه الكثير من السيدات الي اتباع الوصفات الطبيعية في حل مشكلة الشعر بدلا من شراء منتجات غالية لا تعطي نتائج جيدة وقد تضر الشعر، وأكثر ما يبحث عنه السيدات هو وصفة لنمو الشعر مرة أخرى تكون طبيعية وفعال ورخيصة ولا تسبب أي ضرر لفروة الرأس، وخلال هذا المقال سنعرض وصلة طبيعية تجعل الشعر ينمو بغزارة وبمكونين فقط.

كيفية تحضير وصفة لنمو الشعر بغزار بمكونين فقط

هناك العديد من الوصفات التي يمكن اتباعها للشعر ولكن وصلة الثوم وزيت الزيتون من أفضل الوصفات العلاجية للبشرة والتي تعمل على تحفيز بصيلات الشعر الي النمو مرة أخري، حيث أن الثوم من النباتات المعروفة بقدرتها على إنبات الشعر مرة اخري بسبب احتوائه على العديد من الفيتامينات المهمة للشعر والتحضير هذه الوصفة يجب اتباع الاتي:-

يتم تقطيع خمس فصوص من الثوم الي شرائح بالعرض وتوضع في كوب من زين الزيتون.

يوضع الخليط على نار هادئة حتى يغلي الزيت تماما وبعد ذلك يترك حتى يهدأ.

يوضع الخليط في علبة محكمة الغلق وفي مكان مظلم حوالي ١٠ ايام وبعد ذلك يمكن استخدامه على الشعر.

يوضع الخليط على الشعر مع تدليك فروة الرأس بأطراف الأصابع حتى تسخن لضمان تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس.

يترك الخليط على الشعر ساعتين وبعد ذلك يغسل الشعر جيدًا.

أفضل خلطة طبيعية لنمو الشعر

خلطة الصبار وزيت العنب من افضل الطرق التي تعمل على نمو وتنعيم الشعر وزيادة طول الشعر، وتقلل من تقصف الأطراف، فالصبار لع أهمية كبيرة للشعر ويتم تحضير الوصفة بخلط معلقتين من الجل الطبيعي الموجود داخل الصبار ويوضع عليه معلقتين زيت بذور العنب ومعلقة زيت قرنفل ويمزح المكونات معًا، ويوزع الخليط على الشعر من الجذور جيدًا ويترك على الشعر ساعة وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدًا، ويمكن استخدام الخليط مرة كل أسبوع