بديل البوتكس.. طريقة عمل كريم لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال

كريم لبان الدكر لشد البشرة، من الوصفات الممتازة والتي من الممكن الاستعانة بها وهذا للتحسين من مستوى لون نضارة البشرة، وعلاج العديد من العيوب التي قد تظهر على الجلد نتيجة العديد من العوامل الخارجية، والتي تؤثر بالسلب على حالة البشرة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من لممكن أن نستعين بها للتخلص النهائي من أي تواجد للبقع الداكنة على الجلد والتخلص تماما من أي شحوب بالبشرة، وفيما يلي المزيد عن وصفة لبان الذكر.

مكونات خلطة لبان الدكر لشد البشرة

تبيض البشرة باستخدام مكون لبان الدكر الطبيعي من أهم المكونات التي من اليسير الاستعانة بها لعمل أفضل كريم طبيعي يعمل على تعزيز لون البشرة النضر، والتنقية التامة لمسام البشرة، والتخلص من الندبات والمواد الملوثة للبشرة، ومن خلال استعمال مكونات بسيطة مثل لبان الذكر تتحقق العديد من المزايا للبشرة، إليك أهم المكونات التي من الممكن أن تمتزج بلبان الذكر ما يلي في النقاط القادمة:

ملعقة من مكون لبان الذكر المطحون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الفازلين.

طريقة تحضير كريم لبان الدكر لشد البشرة

اللبان الذكر من السهل الحصول عليه ومزجه مع المكونات الآتية لتبييض البشرة، ومن أهم تلك المكونات ما سبق ومن الممكن أن يتم تحضيرها من خلال اتباع الآتي: