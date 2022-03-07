كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بالخميرة من الممكن التخلص من ملمسه الخشن أو المجعد بطريقة طبيعية وآمنة على الشعر ومن أهم تلك الطرق طريقة الخميرة التي تعد من أهم الخلطات الطبيعية والتي من الممكن الاعتماد عليها للتخلص نهائيا من مشكلة الشعر الخشن والمجعد وفيما يأتي توضيح لأهم المكونات الأساسية والتي لا غنى عنها والتي من الممكن أن تستخدم لعمل وصفة مميزة من كيراتين الخميرة المغذي بشكل كبير لمختلف خصلات الشعر مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع الحصول على كريم الخميرة المنعم الشعر.

مكونات خلطة الخميرة لفرد الشعر الخشن

الخميرة تعد من المكونات الممتازة التي لها أهمية في حماية الشعر من العديد من العيوب التي من أهمها عيوب الخشونة والتجعد والتقصف والجفاف ومن الممكن ان تتوفر الخميرة مع مكونات أخرى تعمل على التحسين من هامش الشعر وتعزيز فروة الرأس بالكثير من المغذيات والتي تحمل العديد من الفوائد لبصيلة الشعر ومن أهم المكونات الأساسية في تلك الوصفة ما نقوم بعرضه من خلال تلك الفقرة المقبلة، من الممكن ان تستخدم المكونات الآتية للحصول على الشعر ناعم وبملمس حريري لتحضير المكونات الاتية

ملعقة من الخميرة

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من الفازلين .

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة زيت الخروع.

ملعقة من الدقيق.

كريم الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه

الخطوات التحضيرية بخليط الخميرة بسيطة جدا ومن الممكن أن تتبع على هذا النحو الآتي.