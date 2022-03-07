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عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب المورق والطرية بدون عجن أو تخمير - ثقفني
طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش بدون عجن وخبز، من أكثر الوصفات التي تحتاج إلى خطوات كثيرة و معقدة لذلك يشعرن النساء دائما بالتعب و الإرهاق في تحضير الفطير المشلتت لذلك يبحث الأمهات عن طريقة تكن سريعة وسهلة وبسيطة لتحضير الفطير المشلتت بدون عجن أو تخمير، لذلك وجدنا لكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش لن تجدي أسهل من هذه الطريقة ولا أسرع من هذه الطريقة لتحضير احلى واطعم فطير مورق و طرى بمكونات بسيطة جدًا.
مكونات الفطير المشلتت بالجلاش
سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير أسرع فطير مشلتت بالجلاش و المكونات هي:
- لفة من الجلاش
- 2 علبة من الزبادي بدون سكر.
- نصف كوب من السمنة السايحة.
- علبه قشطه او( وش اللبن )
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر
طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش
- نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من السمن البلدي داخل الصينية.
- بعد ذلك نحضر خليط التوريق نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع 2 علبة من الزبادي ونصف كوب من السمن و علبة من القشطة.
- نخلط كافة هذه المكونات جيدًا ثم نضيف رشة من الملح ونصف ملعقة من السكر.
- نضع البيكنج بودر و نضرب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح القوام كريمي.
- بعد ذلك نأتي بلف الجلاش ونقوم بفرده.
- نفرد ورقة الجلاش في الصينية نصف ورقة الجلاش في الصينية والأخر خارج الصينية.
- نقوم بتوزيع خليط السمن بالقشطة على ورق الجلاش بالفرشاة.
- لابد أن نوزع الخليط بشكل جيد على ورق الجلاش لكى يصبح الفطير المشلتت بالجلاش طري ومورق.
- نستمر في فرد ورق الجلاش في الصينية مع توزيع خليط السمن بالقشطة حتى ننتهي من الكمية.
- بعد ذلك نطبق ورق الجلاش داخل الصينية مع توزيع الخليط عليه.
- نأتي بآخر ورقة جلاش ونغلف بها الفطيرة لكي نساوي وجه الفطيرة.
- نسكب باقي خليط السمن بالقشطة داخل الصينية ونوزعه على وجه الفطيرة.
- ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة على رف الشبكة.
- نتركها لمدة 15 دقيقة مع متابعة الفطيرة لكي لا تحترق.
- عندما تأخذ اللون الذهبي نخرجها من الفرن ونقوم برش الفطيرة بالماء بالبخاخ لكى يطري الفطيرة ثم نغطي عليها بفوطة نظيفة.
- بعد ذلك نقطعها ونقدمها للطعام بجانب الجبنة و العسل وبالصحة والهنا.