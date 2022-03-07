أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطير المشلتت بالجلاش او الفطير الكداب المورق والطرية بدون عجن أو تخمير

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش بدون عجن وخبز، من أكثر الوصفات التي تحتاج إلى خطوات كثيرة و معقدة لذلك يشعرن النساء دائما بالتعب و الإرهاق في تحضير الفطير المشلتت لذلك يبحث الأمهات عن طريقة تكن سريعة وسهلة وبسيطة لتحضير الفطير المشلتت بدون عجن أو تخمير، لذلك وجدنا لكم طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش لن تجدي أسهل من هذه الطريقة ولا أسرع من هذه الطريقة لتحضير احلى واطعم فطير مورق و طرى بمكونات بسيطة جدًا.

مكونات الفطير المشلتت بالجلاش

سنقدم لكم المكونات التي تلزمنا في تحضير أسرع فطير مشلتت بالجلاش و المكونات هي:

لفة من الجلاش

2 علبة من الزبادي بدون سكر.

نصف كوب من السمنة السايحة.

علبه قشطه او( وش اللبن )

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير الفطير المشلتت بالجلاش