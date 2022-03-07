الفطير المشلتت الفلاحي وصل... طريقة عمل الفطير المشلتت السادة والمحشى هش ومورق ومنفوخ مش هتبطلى تعمليه خطير

عمل الفطير المشلتت السادة والمحشى، من لا يحب تناول الفطير المشلتت الفلاحي أو الفطير المحشي بحشوات مختلفة، قومي بتحضير الفطير المحشي مثل التي يتم صنعها في المحلات بالخارج ولا تحتاجين أي أطباق بجانبه سوى المخلل الاستمتاع بطعمة، كما يمكنك تحضير الفطير المشلتت مكوناته البسيطة وتناوله بجانب طبق من الجبن الحادق أو عسل أبيض أو بجانب البيض.

عمل الفطير المشلتت السادة والمحشى

الفطير المشلتت من الأكلات المحبوبة لدى كثير من الناس من خلال موقعنا قدمنا لكم كيفية تحضيره بمكونات سهلة وبسيطة

الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة الفطير المشلتت الفلاحي

في طبق كبير الحجم قومي بوضع الدقيق مع الملح.

ضعي الماء الفاتر بالتدريج على الدقيق مع التقليب المستمر.

ظلي في العجن لمدة 15 دقيقة على الأقل حتى تحصلين على عجينة متماسكة وذو ملمس ناعم.

اتركيها لترتاح مدة ساعة، إذا كنتي تقومين باستخدام كميات أقل قللي مدة الراحة.

قسمي العجينة على 4 أقسام واتركيها مدة ربع ساعة مرة ثانية.

ضعي العجينة الأولى على رخامة المطبخ وظل في فردها براحة يدك حتى يمكنك رؤية الرخامة.

لا يفضل قطع العجينة بل جعلها رقيقة.

ضعي السمن على نصف جانب العجينة وقومي بأغلاق هذا النصف.

ظلي في ذلك حتى يصبح لديك كورة صغيرة من العجينة بين جميع طبقاتها سمن.

ضعيها في صينية وبراحة يدك قومي بفردها قليلة.

في فرن على درجة حرارة عالية قومي بوضعها وبعد ذلك اقلبيها على الجهة الأخرى بعد أحمرار الوجه الأول.

هكذا يصبح لديك فطير مشلتت لذيذ مثل التي يتم صنعها من قبل الفلاحين.

الفطير المشلتت المحشي.

الحشوة:

قطع دجاج.

بابريكا.

فلفل أسود.

ورق لورة.

ملعقة سمن.

قطع فلفل رومي.

جبن موتزاريلا.

طريقة الفطير المشلتت المحشي.