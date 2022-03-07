نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة ملعقة القرنفل لإزالة شيب الشعر المبكر نهائياً بدون ضرر أستعيدي شبابك وانسي الشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني معظم الأشخاص من مشكلة ظهور الشعر الأبيض لديهم ويظهر لدى فئات مختلفة من الأعمار، وترجع إلى أسباب مختلفة لهؤلاء الأشخاص على حسب كل حالة فيهم، فيبحث معظم الأشخاص على إيجاد حل لهذه المشكلة لأن يسبب ظهور الشيب بمظهر غير لائق لديهم، ومن هذا العناصر الطبيعية التي يستخدمها منها القرنفل فهو عنصر فعال في علاج الشيب.

يعد مشكلة الشيب هي من المشكلات التي تظهر لدي الكثير من الأشخاص فهي من المشكلات المزعجة جدا لديهم لأنها تؤثر علي المظهر العام، ويبحثون عن العديد من الوسائل المتنوعة للتخلص من مشكلة الشيب فقد يلجأون إلى الصبغات لإخفاء الشيب ولكن تعمل علي زيادة الشعر الأبيض ولا تقوم بالتغطية اللازمة، فيستخدمون الوصفات الطبيعية ومنها القرنفل الذي له دور كبير في علاج مشكلة الشيب بشكل فعال.

يعد الشعر الأبيض من المشكلات التي تواجه بعض الأشخاص الكبار والشباب في سن الثلاثين أثناء تقدم العمر، فيلجأ بعض الأشخاص إلى الذهاب لصالونات التجميل للتخلص من الشعر الابيض، و يلجأون لاستخدام بعض الصبغات الكيماوية التى تضر الشعر على المدي البعيد وتجعله متقصف ويتساقط بشكل غير طبيعي، وتؤدي إلى تأثر بصيلة الشعر بالكيماويات فيؤدي إلى إجهاده وعدم بريقه، حيث يوجد أعشاب ووصفات طبيعية يمكنك تحضيرها بالمنزل، اليكم بعض الوصفات الطبيعية التى تساعد على القضاء على الشيب.

طريقة تحضير القرنفل للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات:-

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت الخردل.

نصف كوب من زيت السمسم.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

كوب كريم مرطب للشعر.

طريقة التحضير:-

في بولة نقوم بإضافة زيت القرنفل وعليه زيت الخردل وزيت الزيتون وزيت السمسم ونقلب جيدا حتى تختلط الزيوت تماماً.

نقوم بإضافة الكريم و نمزج الخليط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

يوزع الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف ويدلك جيدا على فروة الرأس.

يترك الخليط على الشعر لمدة ٣ ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع الشعر.

للحصول على أفضل النتائج للقضاء على الشعر الابيض كرر هذه الوصفة ٣ مرات أسبوعياً.

طريقة تحضير وصفة الشاي الأسود والقرنفل

المكونات:-

خمس معالق كبيرة من الشاي الأسود.

ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل.

طريقة التحضير:-

في وعاء نقوم بإضافة الشاي في ماء مغلي ونقعه ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بوضع زيت القرنفل.

يترك المحلول على الشعر لمدة من ساعة إلى ساعتين حتى يمتص الشعر الأبيض الخليط جيداً.

يشطف الشعر بالماء البارد ويجفف جيدا.

طريقة تحضير وصفة القرنفل والزنجبيل

المكونات:-

٢ ملعقة من زيت القرنفل.

حبة زنجبيل طازج

طريقة التحضير:-