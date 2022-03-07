وصفة النشا المعجزة لتبييض وشد تجاعيد البشرة في آن واحد ستصبحين أصغر سناً

تعتبر النشا هي من أهم العناصر الطبيعية التي لها استخدامات عديدة ليس فقط تدخل في إعداد المأكولات والحلويات ولكن يمكن استخدامها في الخلطات الطبيعية، فحين نستخدم النشا في الخلطات يكون لها فوائد عظيمة جدا للبشرة والجسم فإنها تعمل علي ترطيب البشرة وتنعيمها كما تعالج من التجاعيد التي توجد بها فتعمل على شد التجاعيد بفاعلية.

نلاحظ أن معظم السيدات تعاني من ظهور مشكلة التجاعيد في الوجه والرقبة فتلك المشكلة تسبب لهم الإزعاج بشكل كبير، فقد يظهر تلك التجاعيد استخدام بعض مستحضرات التجميل التي تضر بالبشرة أو نتيجة التقدم في السن لدي بعض السيدات، فيلجأون إلى استخدام الخلطات الطبيعية التي تعمل على شد البشرة بشكل آمن ومنها استخدام النشا فتعمل على علاج تلك التجاعيد.

أولا: ماسك النشا مع العسل

المكونات:-

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

بيضة واحدة.

ملعقتين من عصير البرتقال.

طريقة التحضير:-

في بولة صغيرة نقوم بخفق البيضة ونقوم بإضافة عصير البرتقال عليها ونخفق جيدا ثم نقوم بوضع النشا والعسل الأبيض ونخلط جيدا حتى تمتزج كل المكونات جيدا.

يوضع المزيج على الوجه ويترك حتى يجف ويشطف بالماء البارد ويجفف جيدا.

ثانياً: ماسك النشا والليمون

المكونات:-

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء.

ربع كوب من عصير الليمون.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء صغير ونضيف النشا والليمون ونقلب ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً ونستمر في التقليب حتى يتكون خليط ناعم.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة ويترك لمدة ١٥ دقيقة ثم يشطف الوجه والرقبة بالماء الفاتر.

تكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع.

ثالثاً: ماسك النشا والزبادى

المكونات:-

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:-