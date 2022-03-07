نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مشروب كالسحر لتنظيف الرئتين من البلغم والسموم والتخلص من الكحة ونزلات البرد في ساعتين فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرئتين من أهم الاجهزة في الجسم حيث انها المصدر الاساسي الذي يمد الجسم والخلايا بالاكسجين, ولكن هناك بعض العادات التي تضر بالرئتين وتسبب تراكم البلغم في خلاياها ومن هذه العادات التدخين, ونجد ان الكثير من أصحاب هذه العادة الخاطئة عن طريقة لتنظيف الرئتين من البلغم وذلك لتحسين وظيفتهمها, وتكون هذه الطريقة طبيعية بعيدا عن الادوية واثارها الجانبية, وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تساعد في تنظيف الرئتين بسهولة, لذلك سنعرض خلال هذا المقال طريقة تنظيف الرئتين بمشروب طبيعي سهل وفعال.

كيفية عمل مشروب طبيعي لتنظيف الرئتين من البلغم

وصفة الشمر مع اليانسون من افضل الوصفات التي تساعد في تنظيف الرئة وتطرد اي بلغم متراكم بها وتساعد في تحسين وظيفة الرئة وقدرتها على توصيل الاكسجين الي كل خلايا الجسم, كما تزيد من قدرة الرئة على التخلص من اي عدوي وتساعد في التخلص من الالتهابات, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع معلقة من الشمر مع معلقة من اليانسون وتوضع عليها معلقة من خل التفاح.

يضاف على الخليط معلقة من زيت الخروع فهو من الزيوت الفعالة في تنظيف الرئة.

يضاف الي الخليط كوب من الماء ويرفع على النار حتى يغلي وبعد ذلك يتم رفعه من النار.

يمكن اضافة معلقة من العسل الى الخليط وتقلب ويتم تناول هذا المشروب مرتين في اليوم ولكن يجب التوقف عن التدخين للحصول على نتيجة جيدة من هذا المشروب الطبيعي.

أهم الطرق لتنظيف الرئة والتخلص من الاثار السلبية للتدخين

تناول الخضروات وخاصة الجرجير لانه غني بعنصر الحديد وله قدرة فعالة على التخلص من فطريات الجسم وعلاج التهابات الرئة ويساعد في التخلص من البلغم المتراكم في الرئتين.