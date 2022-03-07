طريقة عمل الجلاش الحلو بالمكسرات والكنافة

الجلاش الحلو ، من الحلويات الشرقية المفضلة في جميع الدول العربية ومعروف الجلاش بالطعم الحلو والطعم الحادق فهو رقائق من العجينة، تحشو بحشوات مختلفة للجلاش الحلو تكون حشوة المكسرات المفضلة لديك أو حشوة الكريمة أو الكنافة أما الجلاش الحادق حشوة اللحمة المفرومة أو الدجاج والجبن والخضروات، وسنقدم إليكم طرق عمل الجلاش الحلو بحشوات مختلفة.

مكونات الجلاش الحلو

لفه من رقائق الجلاش الطازج.

ربع كوب من السمن.

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند.

قطر بارد.

طريقة تحضير الجلاش الحلو

حضري طينية مدهونة بالسمن.

نأخذ ورقتين من لفه الجلاش وندهنها بالفرشة سمن ثم نضع ورقتين من الجلاش مرة أخري وندهنها سمن ونضع مرة ثانية.

ثم نضيف الزبيب وجوز الهند في الوسط ونفرطه في الصنية كلها على رقائق الجلاش.

ثم نضع ورقتين وندهن بالفرشة السمن ونكرر حتى انتهاء الكمية مع الدهان بالسمن بين كل طبقتين.

الخطوة دي مهمة وهي تقطيع الجلاش مربعات أو مثلثات حسب الرغبة قبل دخول الصينية الفرن.

وندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي.

عند خروج الجلاش من الفرن نتركه دقيقتين ثم نسكب علية الشربات البارد.

طريقة تحضير القطر

2 كوب من السكر.

2كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

رشه من الفانيليا.

في وعاء نضع السكر والماء ونتركهم على النار يغلي لمدة 10 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ورشة الفانيليا ونتركه يبرد.

مكونات أصابع الجلاش حلو بالكنافة

لفه من الجلاش,

ربع كوب من السمن.

ربع كيلو من الكنافة.

ربع كوب جوز هند.

نصف كوب من الزبيب والسوداني.

قطر بارد.

طريقة عمل أصابع الجلاش الحلو

نحضر صينية وندهنها بالفرشة سمن. نأخذ ورقيتين من رقائق الجلاش ونفرد وندهن بالسمن، ثم نضيف من الحشوة ونوزعها بالدخل ثم نلف حتى تمام الانتهاء من الورقتين، ونضعها في الصينية.

نكرر نفس الخطوة ونضعها في الصينية حتى الانتهاء من كل الكمية.

ثم نقطع الجلاش بالطول وهو في الصينية أصابع متساوية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتى تأخذ اللون الذهبي وتخرج من الفرن ونتركها دقيقتين ونسكب عليها القطر البارد.

وسوف نقدم لكم طرق مختلفة من الحشوات للجلاش الحلو حشوة القشطة وحشوة الكريمة فتابعونا سنقدم لكم كل جديد.