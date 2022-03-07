الرمان على النار كنز هائل أغلي من الذهب طريقة جديدة أول مرة تشوفيها اتحداكي هتقومي تعمليها حالا

تسم الرمان بلونه الأحمر الجميل ومذاقه الذي ينحصر بين الحامض والحلو، ويقوم الناس بتناوله كثيرًا في فصل الصيف لأنه من الفاكهة الخفيفة الرطبة، وذلك لأن الرمان يحتوي في تركيبته على كمية كبيرة من الماء كما أنه له العديد من الفوائد مثل أنه يعالج أمراض اللثة والأسنان ويقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويخفف من آلام المفاصل والتهاباتها وغيرها من الفوائد المذهلة، كما أنه من خلال وضعه على النار ينتج عنه مكون رائع، وسوف نؤكد لكم أن الرمان على النار فكرة هائلة أغلى من الذهب.

وضع الرمان على النار وما ينتج عنه

إن فاكهة الرمان لها استخدامات وأشكال عديدة فيوجد مثلًا عصير الرمان وزيت الرمان، كما أنه من خلال وضع هذه الفاكهة على النار ينتج لدينا دبس الرمان وهو من المكونات التي تعطي للأكل مذاقًا خاص ومختلف، ويتم استعماله للحوم والدجاج وغيرها من المأكولات ، فهذه الفكرة فكرة هائلة لصناعة دبس الرمان في البيت بدلًا من الحصول عليه بسعر غالي، كما أن ثمرة رمان واحدة والقليل من الماء يمكنها أن تُنتج كمية كبيرة من دبس الرمان، وفي الفقرة التالية سنعرفكم على طريقة عمله.

طريقة تحضير دبس الرمان

يمكن أن يتم تحضير دبس الرمان وعمله في المنزل عن طريق الحصول على المكونات الآتية وتنفيذ خطوات عملها وهي:

المكونات:

ثمرة رمان واحدة كبيرة.

ماء.

عسل أبيض.

ربع كوب عصير ليمون.

سكر بمقدار ملعقتان صغيرتان.

خطوات طريقة العمل:

نشق ثمرة الرمان إلى 4 شقوق ونستخرج منها حبوب الرمان.

نضع الحبوب في الخلاط الكهربائي مع القليل من الماء وملعقة العسل الأبيض

.نضع عصير الرمان على النار بدرجة متوسطة.

نضيف عصير الليمون إلى عصير الرماء ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة السكر ونترك المكونات على نار 5 دقائق إضافية حتى يصبح قوام المكونات متماسك، وبعدها نغلق النار ونتركه ليبرد.

نسكب دبس الرمان في زجاجة ونغلقها جيدًا، ونضعها في الثلاجة ونخرجها عند الرغبة في وضعه على الطعام وتتبيل اللحوم والفراخ.

الرمان ذات مذاق رائع جدا يحبه الكثيرون ويمكم عمل مشروب لذيذ الرمان على النار و هو دبس الرمان الذي يعطي مذاق رهيب جدا عند تناوله حيث يمكن عمل مشروب الدبس الذي يقوي المناعه بشكل كببر جدا ويعمل علي تقوية الجسم بشكل كبير يمكن عمل دبس الرمان من تناول فقط حبات من الرومان تساعد في تخفيض الوزن ايضا بكميات كبيرة وتعمل على حماية الجسم من الأمراض سجل تناول كوب واحد يوميا لناىرة