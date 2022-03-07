نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماكينة.. طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة والهشة وأسرار نجاحها بطعم أحلي من الجاهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل لقمة القاضي تعد من الأكلات الشرقية المطلوب وبالأخص بشهر رمضان المبارك حيث يكثر الإقبال من ربات البيوت على معرفة الطريقة الصحيحة والتي من خلالها يمكن أن يتم تحضير وعمل لقمة القاضي بكل سهولة في البيت ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نوضح أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل أفضل نوع من أنواع حلوى الزلابية الشهيرة والتي تتواجد لها العديد من الوصفات المختلفة وكذلك عدة مسميات مختلفة وفيما يلي نوضح مكوناتها وطريقة التحضير.

طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة

لقمة القاضي والمعروفة لدينا أيضا بالزلابية تعتبر من بين الحلويات البسيطة التي من الممكن ان تحصل بأبسط المكونات المتوفرة بالمنزل ومن خلال الاستعانة بكل ما يتوفر من المكونات القادمة من الممكن لربة البيت أن نقوم بعمل تلك الوصفة وفي أقل وقت ممكن تقدمها كحلوى متميزة سريعة التحضير ولتي يفصل تناولها الكبار والصغار لذا نقدم من خلال تلك الفقرات أهم المعلومات عن سر قرمشة الزلابية أو لقمة القاضي وكيفية عملها لكل سهولة وبطريقة مميزة

مكونات لعمل لقمة القاضي

لقمة القاضي من أهم مكوناتها ما يلي في النقاط القادمة

ثلاث أكواب من مكون الدقيق الأبيض.

كوبان من الماء الفاتر.

كيس من الخميرة.

ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

ملعقتان من مكون نشا الذرة.

ملعقة من الفانيليا.

زيت غزير للقلي.

طريقة التحضير

بالإمكان التحضير لحلوى لقمة القاضي من خلال استعانة بالمكونات السابقة والقيام بالتحضير يكون وفق الخطوات القادمة

عليك إحضار الوعاء الملائم لعجن المقدار بالكامل من الدقيق المتوفر ومن المفضل أن تتم خطوة نخل الدقيق ومن بعدها إضافة السكر والملح والخميرة مع التقليب الجيد لكل المكونات مع بعضها.

ومن ثم نقوم بوضع الماء الفاتر بالتدريج حتى نصل لقوام لقمة القاضي المطلوب ومن ثم نحصل على ال عجينة لقمة القاضي الهشة التي من الممكن ان يتم تشكيلها لكرات بحجم ملائم ويتم تحميرها في كمية من الزيت الغزير حتى نصل للون الذهبي المميز ومن ثم تتم تحليتها بالعسل البارد

هناك بعض الأسرار التي يجب اتباعها للحصول علي لقمة القاضي المقرمشة والهشة ومنها إضافة النشا حيث أنه يعمل علي قرمشة لقمة القاضي، كما يجب عند تسوية لقمة القاضي يجب أن تكون درجة الحرارة مرتفعة، كما يجب يكون الشربات بارد الذي يتم وضعة علي لقمة القاضي المقرمشة وعند تحقيق هذه الأسرار التي يجب اتباعها ستحصلين علي لقمة القاضي المقرمشة.