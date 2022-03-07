نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وألذ المخبوزات والمقرمشات التي يفضل تناولها غالبية الناس خاصة الأطفال، وهي من أطعم المخبوزات اللذيذة التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار بجانب كوب من الشاي والحليب، وكذلك يمكننا تناوله بين الوجبات وكما يمكننا أيضا تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، وهناك العديد من الأنواع المتنوعة من البسكويت حيث أن منها بسكويت محشو بالكريمة، أو بسكويت محشو بالشيكولاتة، كما أن هناك أنواع أخرى من البسكويت ومنها بسكويت الشوفان الصحي، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر أنواع البسكويت الصحي المستخدم في النظام الغذائي الصحي مع الرجيم، كما أنه يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع البسكويت الأخر، وعلينا أن نتجنب شرائها من المحلات التجارية وذلك للمحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل بسكويت الشوفان بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة وبطريقة صحية ومفيدة ولذيذة لعمل أحلي وأشهي بسكويت شوفان بالعسل.
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.