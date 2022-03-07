طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل بالمنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وألذ المخبوزات والمقرمشات التي يفضل تناولها غالبية الناس خاصة الأطفال، وهي من أطعم المخبوزات اللذيذة التي يمكننا تناولها في وجبات الإفطار بجانب كوب من الشاي والحليب، وكذلك يمكننا تناوله بين الوجبات وكما يمكننا أيضا تناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة، وهناك العديد من الأنواع المتنوعة من البسكويت حيث أن منها بسكويت محشو بالكريمة، أو بسكويت محشو بالشيكولاتة، كما أن هناك أنواع أخرى من البسكويت ومنها بسكويت الشوفان الصحي، حيث يعتبر بسكويت الشوفان من أكثر أنواع البسكويت الصحي المستخدم في النظام الغذائي الصحي مع الرجيم، كما أنه يحتوي على كميات قليلة من السكريات على عكس باقي أنواع البسكويت الأخر، وعلينا أن نتجنب شرائها من المحلات التجارية وذلك للمحافظة على صحتنا وصحة أبنائنا، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل بسكويت الشوفان بطريقة سهلة وبسيطة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل بأقل تكلفة وبطريقة صحية ومفيدة ولذيذة لعمل أحلي وأشهي بسكويت شوفان بالعسل.

طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها

المكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب واحد ونصف من العسل.

كوب ونصف من الحليب السائل.

كوب واحد من الزيت النباتي.

نصف كوب من الشوفان.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

طريقة التحضير