ضعي الزبادي على شعرك ولن تصدقي نعومته وجماله هيخليه زي الحرير خالي من التقصف والهيشان

الشعر المتقصف يعد من أصعب المشاكل التي قد تنتج من عدة أشياء تكون السبب في وراء تقصفه وكذلك تكون السبب في هيشانه ومن ضمن هذه الأشياء هي الإستخدام الكثير لمكواة الشعر والسشوار، حيث أن هذه الأدوات تكون ضارة جدا علي صحة الشعر لأن الشعر قد يتعرض للحرارة وهذا يجعله أكثر جفافا، وغير ذلك أن هذه الأدوات تعمل على تساقط الشعر وتحدث تقصف لأطرافه ويكون به هيشان فمن المعروف أن كل هذه الأشياء تتسبب في إزعاج كبير بالنسبة لأي فتاة أو إمرأة، فتسعي جميع السيدات عن أفضل الإستخدامات التي تساعد على علاج مشكلة التقصف والهيشان المتعلقة بالشعر.

ولكن لكي نعالج هذه المشاكل بشكل طبيعي وبدون أن نترك أي أثر سلبي على الشعر نقوم بإستخدام الخلطات الطبيعية فهذه الخلطات يكون لها القدرة في علاجها، ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة المايونيز والزبادي حيث أن هذه الخلطة لها تأثير قوي جدا علي الشعر فتساعد على ترطيب وتنعيم الشعر ومنع تقصفه، وكذلك تعمل على تطويل الشعر والتخلص من الهيشان الذي تعاني منه بعض الفتيات أثناء تمشيطه والتقصف يحدث دائما في أطراف الشعر، ولكن عند إستخدام وصفة المايونيز والزبادي نقضي تماما على هذه المشكلات.

مكونات خلطة المايونيز والزبادي لعلاج تقصف وهيشان الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من المايونيز.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الجوجوبا.

طريقة عمل خلطة المايونيز والزبادي لعلاج تقصف وهيشان الشعر