سر طول شعر الهنديات بخلطة هندية معجزة لإنبات فراغات ومقدمة الرأس وتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ

من المعروف أن الفتيات الهنديات يتمتعون بشعر ناعم وطويل وهذا لأنهم يحافظون على الشعر بإستخدام بعض الزيوت الطبيعية وكذلك يقومون بالعناية به من خلال إتباع بعض الأمور، ومن ضمنها هي غسل الشعر بإستمرار وغالبا لابد من غسله مرة واحدة أو مرتين في الإسبوع ويتم غسله بإستخدام الماء الفاتر أو الماء البارد، وأيضا لابد من التدليك على فروة الرأس يوميا لأن هذه الطريقة تساعد إفراز الزيوت التي يكون لها دور كبير في نعومة الشعر وتغذيته، وغير ذلك لا يمكنهم إستخدام الأدوات الكهربائية كالسشوار ومكواة الشعر لأنهم يؤثران على الشعر بشكل سئ وأيضا يجتنبون إستعمال الكريمات أو المنتجات.

لذلك كل الفتيات والسيدات على مستوى العالم يتبعون الفتيات الهنديات ماذا يستخدمون حتى يتمتعوا بشعر مثلهم وهذا الشيء لن يتم إلا بإستخدام خلطة طبيعية هندية، حيث أن الخلطات الهندية هي التي يمكن من خلالها أن نعالج أي مشكلة متعلقة بالشعر فهذه الخلطة تتكون من عدة زيوت طبيعية، فكل نوع زيت من هذه الأنواع له القدرة علي تحقيق النتيجة المطلوبة والتي نسعي إليها، وبجانب هذه الخلطة لابد من عدم إستخدام أي خلطة أخرى أو أي نوع من أنواع الكريمات ولكن يمكننا أن نحافظ ونعتني به بشكل دائم ومستمر.

مكونات الخلطة الهندية لتطويل الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت السمسم.

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت شجرة الشاي.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت الجرجير.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

مكونات الخلطة الهندية لتطويل الشعر