أحلي جلاش بالكنافة والعسل بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة وأفضل من محلات الحلويات

الجلاش بالكنافة والعسل من أحلي وألذ الحلويات التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، لأن الحلويات تعد من الأشياء الأساسية التي لا يتسغنى الأنسان عنها في الحياة اليومية كما أن الحلويات لها العديد من الأشياء الهامة، ومنها أنها تعد مصدر غذاء المخ وكما تعتبر مصدر هام لغذاء أنسجة وخلايا المخ، بالإضافة إلى إنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم وخاصة في فصل الشتاء لذلك علينا بأن نتناول قدر بسيط وقدر كافي من الحلويات حتى تكفي إحتياجات الجسم، وتوجد العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكنافة والجلاش وغيرها من الأنواع المختلفة من الحلويات، وتعتبر الجلاش من الحلويات ذات القرمشة اللذيذة والتي يمكننا عملها بالعديد من الطرق وحشوها بالعديد من الحشوات المتنوعة، وكما تعتبر من أكثر الحشوات المختلفة التي يمكننا حشو الجلاش بها وهي الكنافة بالعسل أو بالمكسرات وغيرها من الأنواع الأخرى، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل جلاش بحشوة الكنافة والعسل لتقديم وتناول الجلاش بطعم ونكهة مختلفة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل أحلي وأطعم جلاش بحشوة الكنافة والعسل.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل ومكوناتها

المكونات

لفة واحدة من الجلاش.

نصف كيلو من الكنافة.

كوب واحد من السمنة البلدي.

كمية من العسل.

طريقة التحضير