نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلي جلاش بالكنافة والعسل بطريقة سهلة وشهية وصحية وبأقل تكلفة وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
الجلاش بالكنافة والعسل من أحلي وألذ الحلويات التي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، لأن الحلويات تعد من الأشياء الأساسية التي لا يتسغنى الأنسان عنها في الحياة اليومية كما أن الحلويات لها العديد من الأشياء الهامة، ومنها أنها تعد مصدر غذاء المخ وكما تعتبر مصدر هام لغذاء أنسجة وخلايا المخ، بالإضافة إلى إنها تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها الجسم وخاصة في فصل الشتاء لذلك علينا بأن نتناول قدر بسيط وقدر كافي من الحلويات حتى تكفي إحتياجات الجسم، وتوجد العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكنافة والجلاش وغيرها من الأنواع المختلفة من الحلويات، وتعتبر الجلاش من الحلويات ذات القرمشة اللذيذة والتي يمكننا عملها بالعديد من الطرق وحشوها بالعديد من الحشوات المتنوعة، وكما تعتبر من أكثر الحشوات المختلفة التي يمكننا حشو الجلاش بها وهي الكنافة بالعسل أو بالمكسرات وغيرها من الأنواع الأخرى، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل جلاش بحشوة الكنافة والعسل لتقديم وتناول الجلاش بطعم ونكهة مختلفة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة لعمل أحلي وأطعم جلاش بحشوة الكنافة والعسل.
طريقة عمل الجلاش بالكنافة والعسل ومكوناتها
المكونات
- لفة واحدة من الجلاش.
- نصف كيلو من الكنافة.
- كوب واحد من السمنة البلدي.
- كمية من العسل.
طريقة التحضير
- أحضري كمية الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا وضعي بها كمية من السمن البلدي وقومي بخلط الكنافة مع السمنة البلدي جيداً.
- بعد ذلك قومي بتحضير الجلاش وقومي بتقطيعه إلى قطع متساوية الحجم.
- بعد ذلك قومي بخلط كمية من العسل مع الكنافة ثم ضعي الكنافة بالعسل في قطع الجلاش وقومي بلف الجلاش جيدا حتى لا تخرج الحشوة من داخل الجلاش.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة وقومي برص أصابع الجلاش المحشوة في هذه الصينية وقومي بإدخالها في الفرن.
- أتركي الصينية في الفرن حتى تنضج ثم أخرجيها من الفرن وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بالإضافة إلى إذا تمت إحتياج هذا الجلاش لكمية من السكر قومي بعمل الشربات عن طريق كوب من السكر مع كوب من الماء مع عصير ليمون وعلى نار هادئة حتى يصبح كثيف وضعي كمية منه على الجلاش حتى تحصلي على الطعم الرائع منه.