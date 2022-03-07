سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل وأبسط المقادير والطريقة ناجحة ولذيذة مثل المحلات

من أكثر الحلويات شهرة هي بلح الشام حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ ورائع ويكون هش ومقرمش جدا لذلك كل الأشخاص يعشقونه ويحبون تناوله دائما، وغالبا تقوم جميع السيدات بعمل بلح الشام بعمله في شهر رمضان الكريم ولكن بسبب طعمه اللذيذ يقومون بعمله في أي وقت، ومن شروط بلح الشام الهش والمقرمش أن نضيف إلى عجينته مسحوق النشا، فأن النشا هو الذي يجعله هش جدا ويكون له قرمشه جذابة وغير هذا أن نقوم بوضع بلح الشام في الشربات البارد وذلك بعد خروجه من الزيت مباشرة ولابد من أن يكون الشربات ثقيل.

مكونات بلح الشام

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

كوب واحد كبير من الماء.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.

ثلاث بيضات.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

مكونات الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

كمية مناسبة من الزيت للقلي.

طريقة عمل بلح الشام