نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل وأبسط المقادير والطريقة ناجحة ولذيذة مثل المحلات في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر عمل بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل وأبسط المقادير والطريقة ناجحة ولذيذة مثل المحلات - ثقفني
من أكثر الحلويات شهرة هي بلح الشام حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ ورائع ويكون هش ومقرمش جدا لذلك كل الأشخاص يعشقونه ويحبون تناوله دائما، وغالبا تقوم جميع السيدات بعمل بلح الشام بعمله في شهر رمضان الكريم ولكن بسبب طعمه اللذيذ يقومون بعمله في أي وقت، ومن شروط بلح الشام الهش والمقرمش أن نضيف إلى عجينته مسحوق النشا، فأن النشا هو الذي يجعله هش جدا ويكون له قرمشه جذابة وغير هذا أن نقوم بوضع بلح الشام في الشربات البارد وذلك بعد خروجه من الزيت مباشرة ولابد من أن يكون الشربات ثقيل.
مكونات بلح الشام
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- كوب واحد كبير من الماء.
- ربع كوب كبير من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخل الأبيض.
- ثلاث بيضات.
- ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
- مكونات الشربات هي كوب واحد كبير من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- كمية مناسبة من الزيت للقلي.
طريقة عمل بلح الشام
- يتم تجهيز الشربات أولا حيث نحضر وعاء عميق ونضعه على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء وكوبان كبيران من السكر وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق تقريبا ثم يتم رفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تماما وبعد ذلك يتم تجهيز طبق مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.
- وبعد ذلك نضع إناء على النار ونضع به كوب واحد كبير من الماء ونصف ملعقة صغيرة الحجم من السكر ورشة من الملح وربع كوب كبير من الزيت النباتي ويتم تقليبهم مع بعض وعند الغليان نضيف خليط الدقيق والنشا.
- ونستمر في التقليب بإستخدام مضرب السلك اليدوي وعند تماسكهم يتم رفع الإناء من على النار وقومي بعجن المكونات جيدا وعندما يبرد تماما نضع ثلاث بيضات.
- ويتم وضع البيض بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن ونضع الفانيليا ثم نحضر كيس حلواني ونضع به عجينة بلح الشام ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.
- وعند تسخينه نقوم بتشكيل بلح الشام ونتركه مع التقليب المستمر ليكون باللون الذهبي ثم يتم إخراجه ووضعه في الشربات البارد.