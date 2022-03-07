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عمر شويل - جدة أعملي البرجر البيتي بتتبيلة وخلطة سرية وبطريقة مختلفة واقتصادية ألذ برجر ممكن تعمليه في البيت - ثقفني
دائما تحرص كل الأمهات على صحة أسرتها وخاصة الأطفال لذلك يقومون بأغلبية الأكلات في المنزل تجنبا لشرائها من المحلات ومن ضمن هذه الأشياء أو الأكلات هو البرجر، فهو من أكثر أنواع المأكولات التي لا تكون مضمونة عندما نقوم بشرائها جاهزة بسبب اللحمة التي يتم عملها بالبرجر، فأحيانا نجد عدد من المحلات يستخدمون أنواع من اللحمة ممكن أن تضر صحة الإنسان لذلك تفضل معظم السيدات أن تقوم بعمل البرجر لكي يكون صحي.
مكونات البرجر البيتي
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- فصين من الثوم.
- بصلة واحدة متوسطة الحجم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات البرجر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل البرجر البيتي
- في البداية يتم تجهيز وعاء عميق مناسب ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة والكمية على حسب الرغبة ومن الأفضل أن تحتوي اللحمة على نسبة قليلة من الدهون.
- وبعد ذلك يتم إضافة بصلة واحدة متوسطة الحجم ويفضل أن تكون مفرومة ناعم ثم نضع فصين من الثوم المهروس ناعم أيضا.
- وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف إليهم ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البقسماط المطحون ناعم وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب.
- ويتم تقليبهم مرة أخرى ثم نقوم بوضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود وملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- وبعد ذلك نضيف ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات البرجر ثم يتم عجن كل هذه المكونات التي تم ذكرها مع بعض بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها.
- ونقوم بتشكيل هذه العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم ونحضر صينية كبيرة مدهونة بالزيت وقومي بفرد هذه الكور على شكل دائري لتكون مثل البرجر الجاهز.
- ونضعهم في الصينية ونضع الصينية في الفريزر ونتركها حوالي ساعة تقريبا ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت وعند تسخينه نضع أقراص البرجر ليتم قليه.