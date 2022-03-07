أعملي البرجر البيتي بتتبيلة وخلطة سرية وبطريقة مختلفة واقتصادية ألذ برجر ممكن تعمليه في البيت

دائما تحرص كل الأمهات على صحة أسرتها وخاصة الأطفال لذلك يقومون بأغلبية الأكلات في المنزل تجنبا لشرائها من المحلات ومن ضمن هذه الأشياء أو الأكلات هو البرجر، فهو من أكثر أنواع المأكولات التي لا تكون مضمونة عندما نقوم بشرائها جاهزة بسبب اللحمة التي يتم عملها بالبرجر، فأحيانا نجد عدد من المحلات يستخدمون أنواع من اللحمة ممكن أن تضر صحة الإنسان لذلك تفضل معظم السيدات أن تقوم بعمل البرجر لكي يكون صحي.

مكونات البرجر البيتي

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

فصين من الثوم.

بصلة واحدة متوسطة الحجم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البقسماط الناعم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكاتشب.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات البرجر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل البرجر البيتي