أعملي بسكويت التمر اللذيذ بمقادير اقتصادية وسهلة بطريقة مقرمشة ألذ وأحلي من محلات المخبوزات

طريقة عمل بسكويت التمر، بسكويت التمر الهش من المخبوزات الأساسية والمفضلة التي توجد في التجمعات العائلية وفي أيام الإجازات وكذلك تنتشر كثيراً في الأعياد والمناسبات السعيدة، لأنه يتميز بمذاقه اللذيذ والرائع، والجدير بالذكر أنه يمكن تناوله بمفرده والشعور بطعم التمر أو العجوة به ويمكن أيضاً تناوله مع الشاي أو القهوة على وجبه الإفطار في الصباح، وهو وجبة مغذية جداً للأطفال الصغار.

بسكويت التمر الهش

المكونات:

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة خميرة صغيرة.

نصف كوب زيت.

نصف كوب ماء دافئ.

رشه ملح.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

سمسم حسب الحاجة.

حبة البركة حسب الحاجة.

عدد ٤ ملاعق حليب.

قطعة مناسبة من الزبدة.

مقادير الحشوة:

معجون تمر جاهز، أو عجوة مخلية محضره في المنزل.

طريقة عمل بسكويت التمر:

نحضر وعاء ونخلط فيه: الدقيق، الخميرة، رشه ملح، البيكنج باودر جيداً بالملعقة.

ثم نضيف الزيت تدريجياً ونقلب المكونات لتختلط معاً ومع الزيت.

بعد ذلك نضيف ماء دافئ ونعجن مرة ثانية لنحصل على عجينة لينك متماسكة.

ثم نترك العجينة جانباً لتختمر لمدة ٣٠ دقيقة.

نجهز صينية مدهونة بالزيت ونقسم العجينة بها لنصفين، النصف الأول نفرده في الصينية ونضع به الحشوة والنصف الثاني نفرده على الحشوة.

بعد ذلك نقطع العجينة كيفما نريد، ثم ندهن وجه العجين بالحليب ونرش عليها سمسم وحبة البركة للتزيين.

نضع العجينة في فرن مسخن من قبل على درجة حرارة 180، لمدة ٣٠ دقيقة ونشعل الشواية لتأخذ لون من الوجه، ثم نخرج الصينية من الفرن ويترك البسكويت ليبرد ثم يقدم.

طريقة عمل بسكويت التمر الصحي

المكونات:

مقدار ١٨٠ جرام شوفان.

مقدار ٧٥ جرام متعدد الاستخدامات.

مقدار ٦٠ جرام جوز مفروم.

عدد ٨ حبات تمر منزوعة النوى ومقطعين.

بيضة واحدة.

مقدار ١٠٠ جواك زبدة ذائبة.

مقدار ٨٠ مللي جرام عسل.

طريقة التحضير:

أول خطوة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

ثم نحضر صينية كبيرة ونضع بها ورق الزبدة من القاع.

بعد ذلك نخلط: الشوفان، الدقيق، الجوز، التمر في وعاء مناسب.

نحضر وعاء آخر ونخفق فيه البيض، ثم نخفق الزبدة والعسل جيداً.

بعد ذلك نضيف خليط الشوفان على خليط الغسل ونخلطهم جيدًا ليتكون خليط واحد.

نشكل ملعقة من العجين على الصينية وبها الحشوة، ثم نضع الصينية في الفرن لمدة ١٢ دقيقة لتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصينية من الفرن ونضعها جانباً لمدة خمس دقائق ثم تقدم.

تبحث الأمهات عن أكلات مغذية تساعد في نمو أطفالهم وفي نفس الوقت طعمها لذيذ وشهي حتى يحبونها، ويعتبر بسكويت التمر من أكثر الأكلات المغذية التي يفضل أن يتناولها الطفل لأنه يحتوي على العجوة التي تمتلئ بفوائد وعناصر غذائية كثيرة، ولكن يجب تحضير هذا البسكويت في المنزل لضمان نظافته فهو يتميز بأن له أكثر من طريقة تحضير ولكن جميعها تعطي نفس النتيجة.