بمكونات دابية دوب أعملي احلي بسكويت الزبدة على أصوله بطعم خفيف ولذيذ جدا

طريقة عمل بسكويت الزبدة الناعم، بسكويت الزبدة من أنواع الحلى اللذيذة المميزة بأنها سهلة في التحضير، ولا يتطلب تحضيرها مكونات كثيرة ومكلفة، هذا بجانب أنه مفضل للغاية عند الكبار والصغار لمذاقه اللذيذ الهش الذي يذوب في الفم عند تناوله، فنجد أن سبب تميزه هو ظهور مذاق الزبدة به عند تناوله، فيمكن للفرد أن يتناوله بجانب الشاي أو القهوة كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية خلال اليوم.

بسكويت الزبدة الفاخر

المكونات:

مقدار ١٢٥ جرام زبدة.

نصف كوب سكر.

نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

بيضة واحدة.

كوبان دقيق.

ملعقة مسحوق خبز صغيرة.

ملعقة حليب كبيرة.

ملعقتان كبيرتان سكر ناعم للتقديم.

طريقة التحضير:

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ونحضر صينيتين للفرن نبطنهما بورق غير لاصق للخبر ( ورق الزبدة ).

نجهز خليط البسكويت ونخفق: الزبدة، السكر، الفانيليا، في وعاء مناسب ليتكون خليط قوامه كريمي.

ثم نضيف البيضة ونستمر في الخفق.

بعد ذلك نضيف الدقيق، مسحوق الخبز، ونخفقهم معاً ونضيف الحليب ونحرك باستمرار ليتجانس الخليط وتتكون العجينة.

نشكل كرات من العجينة ونضعها في صواني الفرن بين الواحدة والأخرى مسافة حتى لا يلتصقوا ببعضهم بعد الخبز.

نفرد كرات البسكويت بعد ذلك بشوكة مغموسة في الدقيق حتى لا تلتصق في العجين.

نضع بسكويت الزبدة بعد ذلك في الفرن لمدة ربع ساعة ليتحول اللون للذهبي.

نخرج الصينية ونتركها خمس دقائق لتبرد، ثم ننقل البسكويت ونضعها في طبق التقديم بعدما تبرد تماماً.

قبل التقديم نرش عليها السكر الناعم لتعطيه مذاق مميز.

طريقة عمل بسكويت الزبده الناعم

المقادير:

٢٠٠ جرام زبدة.

كوب سكر.

بيضة واحدة.

نصف ملعقة فانيليا صغيرة.

كوبان ونصف دقيق.

ملعقة بيكنج بودر صغيرة.

عصير ليمونة.

نصف كوب حليب بودر.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربي.

ثم نضيف السكر للخليط ونخلطه مع الزبدة لمدة خمس دقائق لنحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك نضيف البيضة، الفانيليا، الليمون ونخلط كل المكونات معاً.

ثم نضيف الدقيق مع البيكنج باودر ونخفق كل المكونات لتختلط جميعها معاً.

بعدها نضيف الحليب ونخفق باستمرار حتى يتكون خليط قوامه متماسك.

ثم نضع الخليط في كيس الحلوانى ونصنع دوائر البسكويت حسب الحاجة ونضعها في صينية الفرن المدهونة بزيت.

ثم نضعها في فرن مسخن من قبل على ١٨٠ درجة لمدة عشر دقائق.

نخرج الصينية بعد ذلك ونترك والبسكوت جانباً ليبرد، وبهذا يصبح جاهز للتقديم.

بسكويت الزبدة يتميز بأنه حلى لذيذ ومغذي ومفضل عند الكثيرين، هذا بجانب أنه يوجد أكثر من صورة له فنجد بسكويت الزبدة السادة، وبسكويت الزبدة بصوص المربى أو الشوكولاتة، وكل منهم له مذاق خاص به يميزه عن النوع الآخر، وتبحث كثير من السيدات عن أسهل طرق تحضير بسكويت الزبدة في المنزل والحصول عليه هش وفي وقت قصير.