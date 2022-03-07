مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة القشور والبقع الغامقة من أول دلكة

تقشير بشرة الجسم من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم عليه من أهم الأمور التي تهتم وتعتني بها أغلبية السيدات وأيضا الفتيات فمن المعروف أن خلايا الجلد الميت قد يكون لها تأثير سلبي على لون بشرة الجسم، فهي لها دور كبير جدا في ظهوره باللون الغامق أو الأسمر فهذا يعد من الاشياء المزعجة التي تعاني منها عدد كبير من الفتيات وبالتحديد المناطق الداكنة، مثل منطقة البيكيني أو منطقة تحت الإبط وغيرها فهم مصدر إزعاج كبير بالنسبة للكثير من النساء ويرغبون في الحصول على حل مناسب لتقشير الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة.

فقد توجد الكثير من الحلول التي تساعد على ذلك فمن الممكن أن نستخدم كريمات أو وصفات طبيعية، ولكن إستعمال الوصفات الطبيعية هي الحل الأفضل والأمن لتقشير الجسم بشكل جيد وبدون أي ضرر أو تكلفة مثل الكريمات أو الماسكات الجاهزة، فتوجد الكثير من الوصفات فمن ضمنها هي وصفة الشوفان حيث أنها سريعة جدا في مفعولها، ولابد من أن نستخدم وصفة الشوفان بإستمرار مثلا أن يتم إستخدامها مرة واحدة في الإسبوع، ويمكن أن يتم إستعمالها على المناطق الحساسة فهي لها القدرة أيضا علي تبييض بشرة الجسم.

مكونات وصفة الشوفان لتقشير الجسم

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشوفان.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

طريقة عمل وصفة الشوفان لتقشير الجسم