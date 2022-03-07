نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر قوي منزلي لتبييض وتقشير الجسم بالكامل وإزالة القشور والبقع الغامقة من أول دلكة في المقال التالي
تقشير بشرة الجسم من خلايا الجلد الميتة التي تتراكم عليه من أهم الأمور التي تهتم وتعتني بها أغلبية السيدات وأيضا الفتيات فمن المعروف أن خلايا الجلد الميت قد يكون لها تأثير سلبي على لون بشرة الجسم، فهي لها دور كبير جدا في ظهوره باللون الغامق أو الأسمر فهذا يعد من الاشياء المزعجة التي تعاني منها عدد كبير من الفتيات وبالتحديد المناطق الداكنة، مثل منطقة البيكيني أو منطقة تحت الإبط وغيرها فهم مصدر إزعاج كبير بالنسبة للكثير من النساء ويرغبون في الحصول على حل مناسب لتقشير الجسم والتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة.
فقد توجد الكثير من الحلول التي تساعد على ذلك فمن الممكن أن نستخدم كريمات أو وصفات طبيعية، ولكن إستعمال الوصفات الطبيعية هي الحل الأفضل والأمن لتقشير الجسم بشكل جيد وبدون أي ضرر أو تكلفة مثل الكريمات أو الماسكات الجاهزة، فتوجد الكثير من الوصفات فمن ضمنها هي وصفة الشوفان حيث أنها سريعة جدا في مفعولها، ولابد من أن نستخدم وصفة الشوفان بإستمرار مثلا أن يتم إستخدامها مرة واحدة في الإسبوع، ويمكن أن يتم إستعمالها على المناطق الحساسة فهي لها القدرة أيضا علي تبييض بشرة الجسم.
مكونات وصفة الشوفان لتقشير الجسم
- خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشوفان.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من الزبادي.
طريقة عمل وصفة الشوفان لتقشير الجسم
- في البداية يتم طحن دقيق الشوفان حتى يكون ناعم حيث نحضر الخلاط الكهربائي أو الكبة ونضع بها خمس ملاعق كبيرة الحجم من الشوفان ويتم تشغيلها لطحن الشوفان ويكون مسحوق ناعم.
- وبعد ذلك نضعه في وعاء مناسب ونضيف إليه ملعقتان كبيرتان من الزبادي وعصير الليمون ثم نضع زيت جوز الهند وزيت الزيتون ويتم تقليبهم مع بعض.
- ثم نقوم بوضع هذه الخلطة علي الجسم بأكمله ونتركها حوالي خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد ذلك يتم غسله بإستخدام الماء الفاتر وتكرر هذه الوصفة مرة واحدة في الإسبوع.