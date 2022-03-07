بأبسط المقادير أعملي بسكويت النشادر الهش الخفيف بالطريقة المصرية الأصلية بطعم يذوب في الفم

طريقة عمل بسكويت النشادر، بسكويت النشادر من أنواع البسكويت التقليدي والعادي المعروف منذ وقت طويل، فهو يشتهر دائماً بوجوده في المناسبات السعيدة وفي الأغبياء أيضاً، وسبب شهرته أنه سهل في التحضير ولا يتطلب مكونات كثيرة مكلفة، ويمكن تحضيره بأكثر من طريقة تختلف باختلاف النكهة الأخرى التي تضاف له ويمكن تحضيره سادة أيضاً، من اسمه نجد أنه يعتمد بشكل رئيسي على النشادر في تحضيره، وهذا النوع من البسكويت له ذكريات كثيرة مع الجميع لأنه مرتبط بالأعياد والمناسبات لأنه بسكويت تقليدي موجود منذ زمن، وبالرغم من ذلك لا يعرف البعض الطريقة الصحيحة لتحضيره، ولهذا يبحثون عن أفضل طريقة ومكونات لتحضيره والحصول عليه مقرمش وهش وذو مذاق لذيذ.

طريقة عمل بسكويت النشادر فاطمة أبو حاتي

المقادير:

كيلو من الدقيق.

عدد ٤ ملاعق نشا كبيرة.

أربع بيضات.

نصف كوب من الحليب.

ملعقتان ونصف كوب سكر بودرة.

نصف كيلو زبدة.

ملعقة نشادر كبيرة.

ملعقة فانيليا سائلة صغيرة.

ملعقة بيكنج بودر كبيرة.

رشه ملح.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة ونخفقها بمضرب كهربي لتتحول للون الأبيض.

ثم نضيف عليها السكر البودر ونخفقه بالزبدة ليتجانسوا معاً ويتكون خليط كريمي.

بعد ذلك نضيف: بيضة، رشه ملح، نشادر، فانيليا، ونخفق باستمرار باستخدام مضرب كهربي.

نحضر وعاء آخر ونخلط به: الدقيق، النشا، البيكنج باودر ونقلبهم جيدًا.

نضيف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة، والبيض ونخفقهم جميعاً معاً حتى يتجانسوا جيداً.

ثم نضيف الحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق حتى تختلط المكونات جميعها وتكون خليط متجانس.

بعد ذلك نضع الخليط في ماكينة بسكويت ونشكله حسب الحاجة على صينية سبق دهنها ببعض الزيت.

ثم نضع صينية البسكويت في فرن مسخن سابقاً على درجة حرارة ١٧٠ درجة ونتركها في الفرن، مع ملاحظة وضع الصينية على الشبكة ليأخذ اللون الذهبي.

نخفض النار ونشعل الشواية على درجة منخفضة ليأخذ وجهه اللون الذهبي.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن بعدما تنضج تماماً ونتركه ليبرد، ثم يقدم بجانب الشاي أو القهوة حسب المزاج.

طريقة عمل بسكويت النشادر

المكونات:

نصف كيلو من الزبدة.

عدد ٥ بيضات.

كوب من السكر.

ملعقة فانيليا.

كوب من اللبن.

ملعقة نشادر كبيرة.

كيلو إلا ربع دقيق.

نصف ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة ملح صغيرة.

طريقة التحضير:

نضع اللبن على النار ليدفأ ثم نذيب النشادر.

بعد ذلك نخفق السكر والسمن معاً في العجان ليتكون خليط بقوام كريمي، نضيف البيض بالتدريج وبعده الفانيليا ونخفق ثانيةً.

ثم نضع اللبن على الخليط ونخفقهم.

نحضر وعاء ونخلط به الدقيق، البيكنج باودر، الملح، ونقلبهم جيداً ثم نضعهم على الخليط السابق ونخلط جيداً.

نضع الخليط في كيس التشكيل، وندهن صينية الفرن بالسمن ونضع عليها البسكويت ثم في الفرن لمدة عشر دقائق على درجة حرارة ١٦٠ درجة.

ثم نخرجه ويقدم بالهنا والشفا بجانب الشاي.

من اسمه نجد أنه يعتمد بشكل رئيسي على النشادر في تحضيره، وهذا النوع من البسكويت له ذكريات كثيرة مع الجميع لأنه مرتبط بالأعياد والمناسبات لأنه بسكويت تقليدي موجود منذ زمن، وبالرغم من ذلك لا يعرف البعض الطريقة الصحيحة لتحضيره، ولهذا يبحثون عن أفضل طريقة ومكونات لتحضيره والحصول عليه مقرمش وهش وذو مذاق لذيذ.