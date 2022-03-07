أعملي البقلاوة بالمسكرات على أصولها بطريقة مورقة ومختلفة وغير مكلفة وبطعم زي المحلات

البقلاوة من أنواع الحلويات الشرقية المشهورة في الكثير من الدول العربية وخاصة في بلاد الشام وهي مميزة بمذاق لذيذ وجميل وتكون مورقة جدا ومقرمشة، ومن الممكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة ومن ضمنها المكسرات المجروشة سواء الفول سوداني أو جوز الهند أو الفستق أو البندق وغيرهم، أو نقوم بحشوها بالقشطة أو بالمهلبية وغير ذلك العديد ولكن الأكثر تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص في كل الدول هي البقلاوة التي يتم حشوها بالمكسرات.

مكونات البقلاوة بالمكسرات

إثنان باكيت من الجلاش.

كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدى.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.

كوبان كبيران من السكر الناعم.

كوب واحد كبير ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات