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عمر شويل - جدة أعملي البقلاوة بالمسكرات على أصولها بطريقة مورقة ومختلفة وغير مكلفة وبطعم زي المحلات - ثقفني
البقلاوة من أنواع الحلويات الشرقية المشهورة في الكثير من الدول العربية وخاصة في بلاد الشام وهي مميزة بمذاق لذيذ وجميل وتكون مورقة جدا ومقرمشة، ومن الممكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة ومن ضمنها المكسرات المجروشة سواء الفول سوداني أو جوز الهند أو الفستق أو البندق وغيرهم، أو نقوم بحشوها بالقشطة أو بالمهلبية وغير ذلك العديد ولكن الأكثر تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير من قبل جميع الأشخاص في كل الدول هي البقلاوة التي يتم حشوها بالمكسرات.
مكونات البقلاوة بالمكسرات
- إثنان باكيت من الجلاش.
- كمية مناسبة من الزبدة والسمنة البلدى.
- كمية مناسبة من المكسرات المجروشة.
- كوبان كبيران من السكر الناعم.
- كوب واحد كبير ونصف من الماء.
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.
طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات
- نقوم بتجهيز الشربات أولا فمن خلال وضع إناء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر الأبيض الناعم ونضيف إليه كوب واحد كبير ونصف من الماء وعند غليانهم نضع ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
- ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر أو الفانيليا السائلة ويتم تقليبهم مع بعض ونتركهم على النار حوالي عشر دقائق ثم يتم رفع الإناء من على النار ونتركه حتى يبرد تماما.
- وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية وقومي بإحضار صينية مناسبة وندهنها بالسمنة ويتم تجهيز رقائق الجلاش، ونحضر طبق ونضع به كمية مناسبة من المكسرات المجروشة مثل الفول سوداني وجوز الهند والبندق ويتم خلطهم مع بعض.
- وبعد ذلك نضع باكيت من رقائق الجلاش في الصينية بشرط أن يتم دهن كل طبقة من الجلاش بخليط من السمنة والزبدة الذائبة ويتم دهنها بإستخدام فرشاة.
- ثم نضع كمية من خليط المكسرات المجروشة ونقوم بوضع الكمية المتبقية من رقائق الجلاش ويتم وضعها بنفس الطريقة من خلال دهن كل طبقة بالسمنة.
- وبعد الإنتهاء نضع الصينية في الفرن ونتركها لكي تكون باللون الذهبي ثم قومي بإخراجها ونضيف إليها كمية الشربات البارد.