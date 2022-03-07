بسبوسة مرملة وذهبية بمكونات بسيطة بدون بيض سريعة وخفيفة ولذيذة

تعد البسبوسة من أشهر أنواع الحلوى العربية ذات الأصول العريقة فهى من أقدم الحلويات التي عرفها التاريخ، فهى يعشقها الجميع ولها صيت كبير فهى دائماً ما تقدم في الأعياد والمناسبات السعيدة فلا تخلو مناسبة سعيدة من وجود البسبوسة، وتتنوع طرق إعداد البسبوسة ولكن يبقى المكون الأساسي لها هو السميد والذي يتم عجنه باللبن الرائب أو الزبادي بعد تبسيسه بالسمن ومن هنا جاء أسم البسبوسة.

مكونات البسبوسة المرملة الذهبية

كوبان ونصف الكوب من طحين السميد الناعم. نصف كوب من السكر الأبيض المطحون. نصف كوب من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات. كوب ونصف الكوب من اللبن الرائب أو الزبادي البلدي. كوب إلا ربع الكوب من الزبدة المذابة. نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا. ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. مكسرات لتزيين الوجة. قشطة لحشو البسبوسة.

مكونات القطر لسقي البسبوسة

كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض. كوب وربع الكوب من الماء البارد. ملعقة صغيرة من ماء الورد الطبيعي. ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. عود من القرفة الخشب حسب الرغبة.

مكونات القشطة لحشو البسبوسة

كوبان من الحليب السائل كامل الدسم. ربع كوب من الماء البارد. علبة صغيرة من القشطة اللباني الغير مملحة. ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض. ملعقة صغيرة من ماء الورد حسب الرغبة. رشة من الفانيليا البودرة. ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

طريقة تحضير البسبوسة بدون بيض

يتم نخل السميد بمصفاة للتأكد من نظافته ويضاف له الدقيق الأبيض بعد نخله. يضاف الخليط السكر البودرة والبيكنج باودر مع إضافة الفانيليا أيضاً ويقلب الخليط جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض. يتم اذابة الزبدة ثم يتم إضافتها الى الخليط ويتم فرك الخليط على راحة اليد حتى يتشرب الزبدة بشكل كامل. يضاف اللبن الرائب أو الزبادي حسب المتاح للخليط ويتم عجن المكونات حيداً ويمكن إضافة القليل من الماء لضبط قوام البسبوسة.

طريقة تحضير القشطة