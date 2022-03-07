حتي لو سواد الفحم بملعقة نشا تبييض وتفتيح البشرة والرقبة وإزالة الأسمرار والسواد نهائياً

دائما تسعى جميع الفتيات أو النساء إلى إستخدام أفضل الأشياء التي تساعد على تفتيح الرقبة من السواد لأن هذا يؤثر على شكلها وأنوثتها فهي تبحث بشكل جيد عن كل هذه الأشياء، فمن ضمنها هو إستخدام كريمات التفتيح فهذه الكريمات ممكن أن تكون ضارة وممكن أن تكون نافعة فالكريمات الضارة هي التي تحتوي علي نسبة كبيرة جدا من المواد الكيميائية، فهذه المواد ممكن أن تضر الجلد بشكل كبير وملحوظ ومن ضمن الكريمات النافعة هو كريم جليسوليد وكريم بانثينول، فهذه الكريمات عندما نضيف إليها عدد من المكونات الطبيعية تعطينا النتيجة المرغوب فيها.

ولكن في هذا المقال نقدم أسرع طريقة لتبييض سواد الرقبة وتفتيحها بشكل جذاب، وهذا يتم بإستخدام خلطات طبيعية فقد توجد خلطات كثيرة تساعد على ذلك ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة النشا فأن النشا له دور كبير جدا في تفتيح الرقبة والتخلص من السواد بشكل نهائي، وأن خلطة النشا ممكن أن نستخدمها في تفتيح الرقبة أو تبييض البشرة أو الجسم وهذا من خلال خلطه مع عدد من المواد الطبيعية، وغير ذلك أن ممكن لهذه الخلطة أن تشد تجاعيد الرقبة فتكون مشدودة.

مكونات خلطة النشا لتفتيح الرقبة من السواد

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من عصير الليمون.

طريقة عمل خلطة النشا لتفتيح الرقبة من السواد