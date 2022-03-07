طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي مثل الجاهز في البيت بكل سهولة

عادة ما تبحث الأمهات على وصفات جديدة لإعدادها في البيت، لتقديمها في الأوقات المختلفة، وتحديداً في وجبة الإفطار حيث يشعر الجميع بالملل من تكرار الأطعمة المختلفة، بسكويت الشاي يعتبر من أشهر أنواع السناكس ذات الطعم رائع للغاية، والتي يتمتع بطعم رائع للغاية ولذيذ ويمكن تقديمه مع كوب الشاي الساخن في الصباح، كما أنها من الحلويات التي تقدم للضيوف في الأوقات المختلفة والمناسبات، ويمكن إعداد البسكويت بسهولة في البيت، كما أن مكوناتها غير مكلفة للغاية واقتصادية ويمكن تحضيرها بكل سهولة للغاية، وإليكم الآن في هذا المقال طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي.

طريقة عمل بسكويت الشاي

البسكويت يعتبر من أنواع السناكس الشهية ذات الطعم الخطير، والبسكويت بكل أنواعه يتمتع بفوائد عظيمة للغاية، لأنه يحتوي على المكونات الغنية بالفيتامينات التي يحتاج لها الجسم، كما أنه من الوصفات الخفيفة للغاية على المعدة، كما أنه مصدر جيد للطاقة ويمكن تناوله بشكل مستمر جداً، وهو من الحلويات المحببة جداً للكبار والصغار، ومتوفر في الكثير من الأشكال والألوان، وهو من الوصفات التي تهتم ربات البيوت دائما بتحضيره في البيت لتقديمه لعائلتها في الأوقات المختلفة.

مكونات بسكويت الشاي

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب سكر مطحون.

نصف كوب لبن.

كوب من الزبدة الصفراء.

بيضة واحدة

كيس بكينج بودر.

كيس فانيليا.

ذرة ملح.

طريقة عمل بسكويت الشاي

يجب عند عمل بسكويت الشاي إحضار وعاء كبير نضع الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا والسكر البودر والملح، وتقلب المكونات معاً.

نضع اللبن على الخليط ونستمر في التقليب، سواء باليدين أو من خلال اعجان الكهربائي.

نضيف الزبدة والبيض للمكونات ونقوم بالخفق المستمر، حتى نحصل على عجينة طرية.

تغطى العجينة وتترك ربع ساعة حتى ترتاح.

نضع العجينة في القمع، ونقوم بتشكيل البسكويت بالطريقة التي تفضلينها.

يرص البسكويت في صاج، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق، حتى ينضج البسكويت تماماً ويأخذ اللون الذهبي المميز.

يخرج البسكويت من الفرن ويترك ليبرد تماماً، ثم تقدم بألف هنا أو يمكن حفظه في عبوة بلاستيك محكمة الغلق لحين استخدامه.

يعد بسكويت الشاي الاقتصادي من الوجبات السريعة والخفيفة التي تقدم في جميع البيوت سواء على الفطار أو على العشاء في المناسبات أو في الأيام العادية لذا تسعي جميع الأمهات إلى معرفة طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل لكي تقوم بعمله وتقديمه لكل أفراد الأسرة سواء الصغار أو الكبار لما يلقى من ترحيب لدي الجميع.