طريقة استخلاص جل بذور الكتان بدون حرارة وفوائده للشعر أحسن بروتين الشعر الطبيعي

تكون وصفة بذور الكتان من أهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على فرد الشعر وتنعيمه والتخلص من الهيشان لذلك سوف نوضح مكونات عمل هذه الوصفة والخطوات اللازمة لتحضيرها من خلال هذا المقال.

جل بذور الكتان لفرد الشعر

أن هذه الوصفة تتكون من مكونات سهلة للغاية يمكن أن تتوفر في كل منزل وسوف نوضح هذه المكونات من خلال النقاط التالية:

٢ملعقة من بذور الكتان كبيرة.

نص موزة مهروسة.

ملعقة من زيت جوز الهند كبيرة.

طريقة تحضير وصفة بذور الكتان

بعد أن تعرفنا على المكونات اللازمة لعمل وصفة بذور الكتان سوف نتعرف على طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية:

نحضر وعاء فارغ ونضع به بذور الكتان مع كوب من الماء ونتركها تغلي جيدا وتعطينا خليط لزج.

نقوم برفع المادة اللزجة من على النار ونقوم بتصفيتها ونضع عليها ملعقتين من زيت جوز الهند ونقلبهم جيدا حتى تمام التجانس.

ثم نقوم بعد ذلك بهرس نصف الموزة ونضعها على الخليط ونقوم بتقليب الخليط.

نقوم بعد ذلك بتقسيم الشعر إلى خصل ونأخذ كل خصلة ونضع عليها من الخليط الذي قمنا بأعداده وشد الخصلة وتسريحها بالمشط حتى نضمن وصول الخليط لكل جزيئات الشعر.

نغطي الشعر بكيس بلاستيكيا لمدة ٤ ساعات ثم نقوم بغسله بعد ذلك.

سوف نلاحظ مدى ترطيب الشعر وتقليل الهيشان تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لنحصل على نتيجة مرضية.

فوائد وصفة بذور الكتان