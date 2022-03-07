كنز رباني في بيتك بديل البوتوكس والفيلر يشد البشرة ويزيل تجاعيد الوجه من اول مرة

بعد سن الأربعين تبدأ التجاعيد والخطوط الدقيقة بالظهور على الوجه ويسبب هذا إحراج كبير للسيدات وفي هذه الحالة تبدأ رحلة البحث عن أماكن لعمل البوتوكس والفيلر لشد البشرة وإخفاء هذه التجاعيد، وهذه الطريقة تكون مكلفة للبعض وغير أمنة أيضا خاصة إذا كان المكان يستخدم أدوات غير معقمة جيدا واليوم نقدم لكم وصفة لشد الوجه من أول استعمال.

وصفة لشد الوجه من أول استعمال

المكونات:

حبة تين طازجة.

2 ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة صغيرة زبادي.

ملعقة صغيرة زيت لوز حلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نزيل الجزء الذي يوجد في الخارج ونهرس القلب في بولة ونضيف إليها الشوفان تدريجيا حتى تتجانس المكونات. نضع الزبادي ونقلب بعد ذلك يوزع الخليط على البشرة بالكامل ويترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد. ندهن البشرة بزيت اللوز الحلو تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة مشدود خالية من التجاعيد.

خلطات طبيعية لشد البشرة وازالة التجاعيد

الموز والجليسرين:

المكونات:

حبة موز متوسطة الحجم.

ملعقة من العسل.

2 ملعقة من الجليسرين.

قطرات من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقشر الموزة ونهرسها في طبق ونضيف إليها الجليسرين مع العسل وقطرات من عصير الليمون ويمكن وضع المكونات في الكبة.

نوزع الخليط على البشرة بالكامل ونتركها لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي أن بشرتك أصبحت مشدود وأكثر نضارة.

تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا لحين الحصول على وجه مشرق خالي من التجاعيد وتساهم أيضا في ترطيب ونعومة البشرة.

2. الحلبة المطحونة مع الزبادي:

المكونات:

ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة من الترمس المطحون.

طريقة التحضير:

نضع الحلبة مع الخميرة والترمس في وعاء ونضيف الزبادي تدريجيا لحين الحصول على قوام ناعم وشبه متماسك.

يوضع الخليط على الوجه والرقبة مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 40 دقيقة وبعد ذلك يشطف بالماء وسوف تلاحظي النتيجة.

تكرر هذه الخلطة يوم بعد يوم للحصول على وجه مشدود خالي من التجاعيد وتجعل أيضا البشرة تبدو وكأنها أصغر سنا بسبب مضادات الأكسدة.

التي تقوم بمحاربة الجذور الحرة وتمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة وبالتالي تحسن من مرونة الجلد.

خلطة لشد الوجه وتسمينه

المكونات:

صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة من الجليسرين.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

في الخلاط نضع صفار البيض مع السكر وأيضا ماء الورد والجليسرين وعندما تتجانس المكونات نضعها على الوجه. يترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافئ ونمرر قطعة من الثلج على البشرة تكرر الخلطة لحين الحصول على نتيجة مدهشة.

خلطة لشد الوجه في يوم

المكونات:

3 ملاعق من عصير الطماطم الطازج.

2 ملعقة من الشوفان المطحون.

ملعقة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام: