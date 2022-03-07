أسرع طريقة تكثيف وتقوية الحواجب وتطويل الرموش في مدة أسبوع واحد فقط

تعتبر الحواجب والرموش من أكثر الأشياء التي تظهر معالم الوجه وتبرز جماله، لذلك فالاهتمام بها يعتبر شيء لازم وبشدة، حيث يتم دفع الكثير من الأموال لظهورها بشكل مميز وكذلك جعلها كثيفة ومميزة، وحتى لا نستخدم المواد الكيميائية وتأثر على البشرة يمكن أن نقوم بعمل بعض من الوصفات تساعد في مثل هذا الأمر.

تكثيف الحواجب والرموش

سنقدم إليكم اليوم وصفة مميزة تتيح لك وتقدم حواجب وكذلك رموش كثيفة وطويلة للغاية، فمن خلال مواد طبيعية يمكن عملها بسهولة في المنزل، لنقدم لكم الآن هذه الوصفات البسيطة في شكل نقاط:

زيت الخروع والبيض والجيليسرين

علبة فارغة.

عصا ماسكارا.

قطرتان من بياض البيض بعد خفقه.

قطرتان من الجليسرين.

زيت خروع.

طريقة تكثيف الحواجب والرموش

يتم خفق هذه المكونات مع بعضها البعض بداخل العبوة الزجاجية ثم يتم وضعها على الرموش لتظهر بشكل مميز.

نستمر عليها لفترة من الزمن وسنلاحظ الفرق الشاسع.

يعتبر بياض البيض يحتوي على الفيتامينات وكذلك الجليسرين له قدرة واسعة في تكثيف وجعل الشعر أفضل.

زيت جوز الهند:والآن سنتمكن من تحضير وصفة لتكثيف الحواجب وظهورها بشكل مميز، حيث يعتبر زيت جوز الهند واحد

من الوصفات التي تدعم تكثيف الحواجب وجعلها بارزة، حيث يتم وضعه بشكل يومي وذلك لمدة نصف ساعة، وذلك يتم فركه لمدة خمسة دقائق حتى ينشط.

الصبار لتكثيف الحواجب والرموش

الصبار واحد أيضًا من الوصفات التي يمكن أن نستخدمها حتى مظهر الحواجب بشكل مميز للغاية، ويتم ذلك عند عصره وأخذ الخلاصة من داخله ووضعها على عليها لفترة من الزمن وسنلاحظ النتيجة الفعالة خلال وقت بسيط.

زيت الزيتون لتكثيف الحواجب والرموش

يمكن أن نقوم بتدليك منطقة الحواجب باستخدام زيت الزيتون حتى ينتج عن ذلك حواجب كثيفة ومميزة، حيث يحتوي بداخله على الكثير من العناصر التي تساهم في هذا الأمر.