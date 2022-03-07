عصير تقوية المناعة وتفتيح الشرايين وعلاج البرد وطرد البلغم وحل مشاكل الجهاز الهضمي في يومين

يحتاج الجسم دائما لمشروبات لتقويه المناعة لتساعد الجسم على قتل أي فيرس يدخل الجسم لأن عندما يكون الجسم مناعة قويه يقدر على التحمل وعلى عدم تعرضه لنزلات البرد، ويجب على كل إنسان أن يتناول المشروبات التي تساعد على تقوية المناعة، معنا سنقدم لكم أهم المشروبات التي يجب تناولها كل يوم.

طريقة عمل المشروبات لتقويه المناعة

هناك العديد من المشروبات التي تساعد الجسم على تقويه المناعة وطرد البلغم ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لعمل المشروب الأول :

عصير ليمونه.

ملعقة عسل أبيض.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير

ولتحضير هذه الوصفة التي تساعد في تقوية المناعة هي:

أن نقوم بوضع عصير ألليمونه في كوب ثم نضع عليها ملعقة العسل الأبيض وإذا لم يتوفر فعليك باستخدام السكر، ثم بعد ذلك

نضع الماء المغلي ويقدم ساخن مرة كل يوم.

مكونات المشروب الثاني الذي يساعد على طرد البلغم

ملعقة لبان مر.

فنجان ماء.

طريقة تحضير المشروب

في البداية أن نقوم بوضع لبان المر في كوب ثم نضع عليه فنجان الماء ويترك طوال الليل وتتناوله في كل صباح لمدة أسبوع ستلاحظ فرق كبير بعد استخدام هذه المشروب.

الطريقة الأخرى وهي شرب كوب ماء ساخن في الصباح يقوم بطرد البلغم بشكل كبير.

مكونات المشروب الثالث لتقويه المناعة

ملعقة من حبة البركة.

ملعقة كبيره من العسل الأبيض.

فنجان ماء ساخن.

طريقة تحضير المشروب