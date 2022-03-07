نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح كيكة البسبوسة المرملة بمقادير اقتصادية أعملي كيكة البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم هش ولذيذ في المقال التالي
عمر شويل - جدة سر نجاح كيكة البسبوسة المرملة بمقادير اقتصادية أعملي كيكة البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم هش ولذيذ - ثقفني
من أنواع الحلويات الشرقية هي كيكة البسبوسة بالقشطة فهي تعتبر من ألذ أنواع الحلوى التي يعشقها الكثير من الأشخاص في العديد من الدول وطريقة عملها سهلة وسريعة ومكوناتها معروفة ومتوافرة في كل مطبخ، فمن المعروف والمعتاد عليه هو أن تقوم جميع السيدات بعملها بعمل البسبوسة سادة، ولا نضيف إليها سوي الشربات البارد ويتم تزيينها بالمكسرات المجروشة مثل البندق أو الفستق أو ممكن أن نضيف إليها القشطة ولكن توجد طريقة مختلفة يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا وهي كيكة البسبوسة بالقشطة.
مكونات كيكة البسبوسة بالقشطة
- كوبان كبيران من دقيق السميد.
- كوب واحد كبير من جوز الهند.
- كوب واحد كبير ونصف من السكر الناعم.
- كوب واحد كبير وربع من الزبادي.
- كوب واحد كبير وربع من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.
- أربع بيضات.
- ست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.
- كوبان كبيران من الماء.
- كوب واحد صغير من القشطة.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- مكونات الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالقشطة
- نقوم بتجهيز القشطة أولا حيث نضع وعاء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من الماء ونضيف إليه الحليب البودر ومسحوق النشا ونضع ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- وبعد ذلك يتم خلط جميع المكونات مع بعضها بإستخدام مضرب السلك اليدوي بشرط أن تكون النار هادئة ونستمر في الخلط لذوبان السكر والحصول علي قوام كريمي.
- ويتم رفعه من على النار ونضيف إليه القشطة ونستمر في التقليب ليكون الخليط كثيف ثم نحضر الشربات فنضع إناء عميق على النار ونضع به كوبان كبيران من السكر.
- ثم نضع الماء وعصير الليمون ويتم تقليبهم ونتركهم على النار لمدة ربع ساعة تقريبا ثم نرفعه من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد تماما.
- وقومي بإحضار طبق عميق ونضع به دقيق السميد والبيكينج بودر والزبادي والزيت والبيض وجوز الهند والفانيليا والسكر ويتم خلطهم مع بعض.
- ونحضر صينية مدهونة بالطحينة ونضع بها نصف كمية خليط البسبوسة ويتم فردها جيدا ثم نضيف خليط القشطة ثم نضع الكمية المتبقية من البسبوسة.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون باللون الذهبي الغامق ونقوم بإخراجها ونضيف إليها الشربات البارد مباشرة.