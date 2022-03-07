سر نجاح كيكة البسبوسة المرملة بمقادير اقتصادية أعملي كيكة البسبوسة بالقشطة على أصولها بطعم هش ولذيذ

من أنواع الحلويات الشرقية هي كيكة البسبوسة بالقشطة فهي تعتبر من ألذ أنواع الحلوى التي يعشقها الكثير من الأشخاص في العديد من الدول وطريقة عملها سهلة وسريعة ومكوناتها معروفة ومتوافرة في كل مطبخ، فمن المعروف والمعتاد عليه هو أن تقوم جميع السيدات بعملها بعمل البسبوسة سادة، ولا نضيف إليها سوي الشربات البارد ويتم تزيينها بالمكسرات المجروشة مثل البندق أو الفستق أو ممكن أن نضيف إليها القشطة ولكن توجد طريقة مختلفة يتم تقديمها من خلال موقعنا هذا وهي كيكة البسبوسة بالقشطة.

مكونات كيكة البسبوسة بالقشطة

كوبان كبيران من دقيق السميد.

كوب واحد كبير من جوز الهند.

كوب واحد كبير ونصف من السكر الناعم.

كوب واحد كبير وربع من الزبادي.

كوب واحد كبير وربع من الزيت النباتي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا البودر.

أربع بيضات.

ست ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

كوبان كبيران من الماء.

كوب واحد صغير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

مكونات الشربات هي كوبان كبيران من السكر وكوب واحد كبير ونصف من الماء وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالقشطة