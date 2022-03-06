ضاع عمرنا بنقلي الباذنجان غلط ملعقة واحدة على الباذنجان مش هيشرب نقطة زيت وهيبقي مقرمش وصحي

يعد الباذنجان من أنواع الخضار الصحية جدا لصحة الإنسان وتحتوي على نسبة عالية من الحديد حيث تخلصنا من الأنيميا وفقر الدم، لذلك تسعى ربات المنازل إلى عملها دائما في المنزل بدون امتصاص زيت وذلك للمحافظة على صحة أسرتها وسوف نوضح طريقة عمله بدون زيت من خلال هذا المقال.

مكونات عمل الباذنجان بدون ما يشرب زيت

يتم عمل الباذنجان من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

٢ حبة من الباذنجان.

ملعقة من الدقيق.

ملح.

كمون.

بابريكا.

ملعقتين من الزيت.

طريقة تحضير الباذنجان بدون ما يتشرب زيت

يتم تحضير الباذنجان بكل سهولة من خلال المكونات السابقة سوف نتعرف على طريقة تحضيره من خلال النقاط التالية..

حيث أنه لا بد أن نحضر الباذنجان ونقوم بغسله جيدا وتقطيعه إلى شرائح.

كما أن الخطوة التالية هي أن نحضر شرائح الباذنجان ونضعها في وعاء عميق ونضع عليها جميع التوابل السابقة التي قمنا بذكرها مع ملعقة الدقيق.

نقلب الباذنجان جيدا مع التوابل والدقيق حتى تتغلف جميع شرائح الباذنجان بالتوابل والدقيق.

نحضر طاسة ونضع بها ملعقتين الزيت ونقوم بتحميره.

عندما يصبح لونه ذهبيا نخرجه من الطاسة على مناديل المطبخ.

ونقدمه وبالهناء والشفاء مع السلطة والعيش والطعمية.

ملحوظة: نلاحظ أن سر قرمشة الباذنجان وعدم امتصاصه للزيت في ملعقة الدقيق حيث يعمل الدقيق على تغليف شرائح الباذنجان فيساعد على قرمشتها وعدم امتصاصها للزيت.

فوائد الباذنجان

باذنجان له فوائد عديدة سوف نتعرف عليها خلال النقاط التالية..