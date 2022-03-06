كيفية عمل كيراتين طبيعي في المنزل من غير فورمالين نهائيا وشعرك مش هيقع وهيبقي حرير

عمل كيراتين الشعر شيء أساسي لدى جميع السيدات، حيث يقومون بعمله في العديد من صالونات التجميل بمبالغ عالية للغاية لا يقدر أي شخص على تحملها على الإطلاق، ولكن برغم ذلك يمكن أن نصنعه في البيت بسهولة كبيرة وذلك من خلال استخدام زيت السمسم الذي يحتوي على الكثير من الفوائد التي لا حصر لها، إذا كنتم مهتمين بمعرفته تعرفوا على جميع الخطوات القادمة.

عمل كيراتين باستخدام زيت السمسم

يمكن أن نقوم بعمل كيراتين زيت السمسم باستخدام عدة وصفات مختلفة، يمكن أن نتعرف عليها من خلال موضوعنا ببساطة، وهي:

زيت السمسم مع الثومويمكن أن نقوم بإعداد الوصفة من خلال وضع كل من زيت السمسم مع الثوم المفروم، ومن ثم خلطهم معًا بشكل جيد، بعد ذلك نضع على الشعر بعد تقسيمه إلى أكثر من جزء، سيتم وضع حتى يصل فروة الرأس ليقوم بتطهيرها من الداخل جيداً، يلزم وضع قناع بلاستيكي على الشعر كنوع من الحفاظ عليه حتى مرور نصف ساعة.

زيت السمسم مع المحلب

يتم صنع هذا الكيراتين من مكونات بسيطة أيضًا، وتأتي الوصفة بهذا الشكل:

يتم تحضير كوب من زيت السمسم.

كوب من المحلب.

نصف كوب من لبن الزبادي.

ملعقة من القرنفل.

بيضة واحدة.

فرد الشعر في المنزل