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عمر شويل - جدة احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة الخاطئة وتعلم الطريقة الصحيحة قبل فوات الأوان - ثقفني
لا ريب أن طهي الطعام له دور كبير في إخراج الطعام بشكل لذيذ وشهي، بالإضافة إلى أن اي خطأ أثناء طهي الطعام من الممكن أن يؤدي إلى الكثير من الأضرار التي تلحق بصحة الإنسان، وهذا ما سنوضحه لكم في هذا المقال، وبالأخص طريقة طهي المكرونة ومدى استخدام طرق خاطئة من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، وذلك سوف يتم شرحه فى السطور القادمة.
الخطوات التي يجب تجنبها أثناء طهي المكرونة
عليكم تجنب بعض الأمور إذا أردت أن تقومي بإعداد المكرونة، وأبرز هذه النصائح:-
- عدم الاهتمام بكمية الملح الموضوعة أثناء سلق المكرونة سواء كان بالزيادة أو بالنقصان، وذلك لأنك سوف تتمكن من معادلة
- نسبة الملح الموجودة في العام أثناء إعداد صلصة المكرونة.
- دائما ينصح أكبر الشيفات بأن كل ربع كيلو من المكرونة يوضع لها مقدار معين الملح ويقدر بربع ملعقة صغيرة.
- لابد من وضع كمية مناسبة من الماء المستخدمة أثناء سلق المكرونة، وذلك تجنبا لالتصاق المكرونة في الإناء.
خطوات عمل المكرونة
سوف نوضح لكم بالشكل التفصيلي الخطوات الخاصة بإعداد المكرونة.
- حيث أنه أولا لابد من صنع الصلصة الخاصة بالمكرونة، ويتم ذلك عن طريق إحضار كمية مناسبة من عصير الطماطم المناسب، وثلاث من فصوص الثوم، بالإضافة إلى كمية قليلة من الزيت، ووضع الزيت داخل إناء ومن ثم نضيف الثوم إلى الزيت حتى يبدأ بأخذ اللون الذهبي، وبعد ذلك نضيف عصير الطماطم، وننتظر حتى نحصل على قوام متماسك من الصلصة، ولا ننسى أن نضيف البهارات والملح إلى الصلصة.
- كما أنه فيما بعد لا بد أن نقوم بسلق المكرونة في إناء به ماء مغلي.
- يتم تصفية المكرونة من الماء ومن ثم تقليلها داخل الصلصة المعدة مسبقا