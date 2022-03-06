تنظيف الكرشه وام الشلاتيت بقرصين أسبرين بسرعه الصاروخ من غير حك ولا لمس هتبقي قشطة

تنظيف الكرشة بالاسبرين، طريق تنظيف الكرشة بالاسبرين وهي واحدة من الطرق المستخدمة في عملية تنظيف الكرشه والتي أثبتت فاعليتها، حيث أنه يمكن بجنبه واحد فقط تنظيف الكرشة وجعل لونها أبيض براق، وتعتبر هذه الطريقة من الطرق الناجحة والتي استخدمتها عدد كبير من السيدات، وها نحن نقدمها لكي بالخطوات الصحيحة حتى يمكنك استخدامها من أجل تنظيف الكرشة، فتابعونا.

طريقة تنظيف الكرشة بالاسبرين

يستخدم الأسبرين في تنظيف الكرشة وقد يرجع ذلك إلى وجود حمض السلسليك بداخله، وهي طريقة فعالة ويمكن تجربتها عن طريق إتباع الخطوات التالية:

أحضري إناء به ماء فاتر ضعى فيه الكرشة لمدة 15 دقيقة تقريباً، بعد غسلها بالماء الجاري للتخلص من أي متعلقات بها. فى إناء آخر ضعي 2 ليتر ماء ساخن أو حسب كمية الكرشة التي لديكي، ثم ضعى 2 قرص أو أكثر وقلبيهم جيداً. ضعي الكرشة في الماء المغلي بعد أن تخرجيها من الماء الفاتر مباشرةً. تترك الكرشة في الماء المغلي المحتوي على الأسبرين لمدة تتراوح من دقيقة إلى خمس دقائق حسب كمية الكرشة ونوعها. اخرجي قطع الكرشة بشكل تدريج وقومي لمحت هذه الطبقة بالسكين أو باستخدام الفرشاة، وسوف تلاحظين أنها تتفتت وتخرج لسهولة. يمكن أن تقومي بتكرار هذه العملية مرة أخرى في حالة لم تحصلين على النظافة التي ترغبين فيها. بعد التخلص من الطبقة الخضراء وظهرت الكرشة بلونها الأبيض، ضعي الكرشة تحت الصنبور الماء. ضعى الكرشة بعد ذلك في وعاء وضعي عليها الخل والليمون والملح حتى يتم تنظيفها جيداً والتخلص من أي روائح بها.

في حالة كانت الكرشة ما زالت لها رائحة يمكن تكرار الخطوة السابقة عدة مرات، كما يمكن أي توضع في ماء مغلي لمدة دقيقتين وبعد ذلك يتم استخراجها ووضعها في محلول الملح والليمون.