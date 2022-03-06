اكلات سريعه لرمضان.. بـ4 حبات تسوية اللحمة الكبيرة بسرعه هتكون دايبة ومزبدة بدون حلة ضغط

اكلات سريعه لرمضان.. بـ4 حبات تسوية اللحمة الكبيرة بسرعه هتكون دايبة وبدون حلة ضغط تساعد في الإسراع من عملية تسويتها، فاللحمة من المعروف أنها تحتاج الكثير من الوقت حتى تنضج تمامًا لأن هناك ترابط قوي بين جزيئاتها ونضطر أحيانًا إلى استخدام حلة الضغط، ولكن بدون اللجوء إلى وسائل لإسراع التسوية يمكنك تسويتها بهذه الطريقة بسهولة، وهذه الطريقة من الطرق المفيدة جدًا للسيدات اللواتي يعملن وليس لديهم وقت كافي لانتظار اللحوم كي تنضج تمامًا.

طريقة تسوية اللحوم بسرعة

يجب أولًا التأكد من أن اللحوم التي ستقومين بطهيها نظيفة وخالية من أي ميكروبات ودماء وروائح كريهة.

يمكنك تنظيف اللحوم بالخل والليمون أولًا قبل وضعها بداخل الماء ثم اشطفيها بالماء الجاري من الصنبور.

بعد ذلك قومي بوضع قدر كبير من الماء على النار حتى يسخن قليلًا وفي هذه المدة.

قومي بتشويح اللحمة في طاسة قلي بها زيت نباتي ومستكة وحبهان.

حين يصل الماء في القدر إلى درجة الغليان قومي بإضافة اللحوم المشوحة في الطاسة إلى القدر وأضيفي إليها الجزر وورق اللورا والكرفس والبصل والطماطم.

أما المكون الذي سيسرع من عملية الطهي ونضج اللحوم بسهولة هو السكر فيمكنك إضافة كمية صغيرة من السكر إلى اللحمة بداخل الحلة .

بعد ذلك يمكنك إضافة الملح إلى اللحمة بعد أن تتأكدي من أنها نضجت تمامًا .

حيث أن الملح يبطئ من عملية التسوية قليلًا.

أهم النصائح التي يجب اتباعها عند تسوية اللحوم

كي تقومي بتسوية اللحمة بسهولة وبدون أن تأخذ منك الكثير من الوقت يجب عليك اتباع بعض النصائح التي تساعدك في التسوية ومن بين هذه النصائح كل مما يلي:-