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عمر شويل - جدة بحبة من البنجر أعملي مخلل اللفت في المنزل بطريقة سريعة ومقرمشة ومظبوطة زي محلات الطرشي - ثقفني
يعد اللفت نوع من انواع المخللات الكثيرة المختلفة التى تساعد على فتح الشهية ويقدم كطبق جانبى مع الأصناف المقدمة على المائدة، ويوصف المخلل بأنه نوع من الخضروات نقوم بحفظه فى محلول ملحى لمدة لا تقل عن اسبوع، ويعتبر اللفت من المخللات الموجودة بشكل دائم فى البيت المصرى حيث انه من انواع المخللات السهلة فى تحضيرها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل مخلل اللفت فى المنزل.
طريقة عمل مخلل اللفت
المكونات
- ١ كيلو من اللفت.
- عدد حبة من البنجر الأحمر.
- كوب من الخل الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من الشطة حسب الرغبة.
- ٤معالق كبيرة من الملح.
الطريقة
- نقوم بتقشير اللفت وتنظيفه جيدا وغسله بالماء.
- يقطع اللفت الى شرائح او أصابع حسب الرغبة بالشكل.
- نحضر برطمان ونقوم بغسله والتأكد من نظافته.
- نضع شرائح اللفت فى البرطمان.
- نقوم بغسل البنجر و تقشيره.
- يقطع البنجر الى شرائح سميكة ويوضع مع اللفت مع البرطمان.
- فى وعاء عميق نقوم بتحضير المحلول الملحى التى يستخدم فى تخليل اللفت.
- نضع الملح مع كوب الخل وكوب الماء والشطة ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.
- نضف المحلول الملحي على اللفت فى البرطمان ونتاكد من تغطية اللفت جيدا بالمحلول الملحي حتى لا يتغير لونه ويتعرض الى الجفاف.
- نقوم باغلاق البرطمان بشكل محكم حيث لا يدخل له الهواء مما يتسبب فى تلف المخلل.
- نترك مخلل اللفت لمدة أسبوع حتى يصبح جاهز للتقديم.
- يمكن وضع فصين من الثوم الصحيح مع اصابع اللفت عند القيام بعملية التخليل.
- يعتبر ماء اللفت من اجمل مياه المخلل المفضله لدى الجميع.
فوائد اللفت
- يساعد على التخلص من سموم الجسم.
- يساعد على انخفاض ضغط الدم.
- يساعد فى تخفيف الوزن.
- يقى الرئتين من الأمراض.
- يساعد على تقوية جهاز المناعة.
- يحمى الجسم من الإصابة بمرض السرطان.
- من أهم فوائد اللفت هو الحفاظ على البشرة من الاسمرار ويحافظ على نضارتها.
- يعد اللفت من اكثر الخضروات الغنية بفيتامين سى وهو من اكثر الفيتامينات التى تعد من مضادات الاكسدة القوية والضروريه للوقاية من الالتهابات والسرطانات.